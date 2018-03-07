www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.5 р. 100 JPY: 53.28 р.
EUR: 69.73 р. 10 CNY: 89.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Юные мультипликаторы Приморья покажут свой "Мир на ладони"

07 Марта 2018, 12:15 | Приморье

Открытый городской конкурс детской анимации «Мир на ладони» близится к своему завершению.  Оргкомитет конкурса принял более 50 работ юных мультипликаторов в различных жанрах, среди которых - истории, зарисовки, социальные рекламные ролики.

Конкурс детской анимации «Мир на ладони» стартовал в конце прошлого года. Его организатором выступила школа-интернат для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина при поддержке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Среди задач конкурса – развитие детского творчества в области информационных технологий, создание условий для реализации потенциала современных школьников в области мультипликации, привлечение их к созданию анимационных фильмов на тему «Современные средства связи – помощники в учебе, дружбе, познании мира и творческом самовыражении».

«Современные технологии дают детям огромные возможности для творческой реализации, -- говорит Татьяна Волкова, председатель оргкомитета конкурса, руководитель студии анимации школы-интерната для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина. -- Сегодняшние дети могут создавать свои собственные мультипликационные фильмы уже с самого раннего возраста, причем  такой способ творческого самовыражения становится очень популярным. Это мы видим на примере и нашего конкурса – в нем принимают участие ребята не только из краевого центра, но и юные мультипликаторы из Артема, Находки, Большого Камня, Арсеньева, села Ракитного Дальнереченского района. Также среди участников – две мультстудии из Благовещенска. На конкурс прислано более 50 работ, в которых ребята поднимают важные, волнующие их вопросы: любви и дружбы, добра и зла, бережного отношения к природе и к своим близким. И, конечно, не осталась без внимания ребят главная тема конкурса – «Средства связи – наши помощники в современном мире». Дети любят фантазировать и сочинять, поэтому многие работы очень яркие и запоминающиеся. Наш конкурс задуман и организован для того, чтобы предоставить юным авторам площадку для предъявления результатов своего творчества широкому кругу зрителей. Ведь любой мультфильм – это прежде всего фильм, а у фильма должны быть зрители!»

Партнером фестиваля выступает компания «МегаФон». «Мы решили поддержать «Мир на ладони», потому что нам очень близка общая тематика конкурса, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». –Современные телекоммуникационные технологии действительно помогают всем нам жить и проявлять лучшие качества, и здорово, что неравнодушные люди и организации проводят конкурсы, в рамках которых юные таланты могут поделиться своими мыслями на эту тему».

Помощь конкурсу оказывает также компания «МАХ» - учредитель Приморской студии детской анимации «Анимагия». «Анимационная педагогика – новое перспективное направление, и очень хочется поддержать в развитии детские мультипликационные студии города Владивостока и Приморского края».-  -- говорит ее генеральный директор Максим Кочетков.

У юных талантов Приморья еще есть несколько дней, чтобы принять участие в конкурсе. Работы могут быть выполнены по любой технологии и в любых приложениях (классическая StopMotion анимация, рисованная, компьютерная анимация). Они предоставляются в одном из популярных видеоформатов (avi, mpeg4) и размещаются на любых популярных видеохостингах или в файлохранилищах с возможностью on-line просмотра. Для участия в конкурсе школьникам необходимо разместить заявку со ссылкой на конкурсную работу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Мегафон  Мир на ладони  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru