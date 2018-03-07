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Юные мультипликаторы Приморья покажут свой "Мир на ладони"
Открытый городской конкурс детской анимации «Мир на ладони» близится к своему завершению. Оргкомитет конкурса принял более 50 работ юных мультипликаторов в различных жанрах, среди которых - истории, зарисовки, социальные рекламные ролики.
Конкурс детской анимации «Мир на ладони» стартовал в конце прошлого года. Его организатором выступила школа-интернат для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина при поддержке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Среди задач конкурса – развитие детского творчества в области информационных технологий, создание условий для реализации потенциала современных школьников в области мультипликации, привлечение их к созданию анимационных фильмов на тему «Современные средства связи – помощники в учебе, дружбе, познании мира и творческом самовыражении».
«Современные технологии дают детям огромные возможности для творческой реализации, -- говорит Татьяна Волкова, председатель оргкомитета конкурса, руководитель студии анимации школы-интерната для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина. -- Сегодняшние дети могут создавать свои собственные мультипликационные фильмы уже с самого раннего возраста, причем такой способ творческого самовыражения становится очень популярным. Это мы видим на примере и нашего конкурса – в нем принимают участие ребята не только из краевого центра, но и юные мультипликаторы из Артема, Находки, Большого Камня, Арсеньева, села Ракитного Дальнереченского района. Также среди участников – две мультстудии из Благовещенска. На конкурс прислано более 50 работ, в которых ребята поднимают важные, волнующие их вопросы: любви и дружбы, добра и зла, бережного отношения к природе и к своим близким. И, конечно, не осталась без внимания ребят главная тема конкурса – «Средства связи – наши помощники в современном мире». Дети любят фантазировать и сочинять, поэтому многие работы очень яркие и запоминающиеся. Наш конкурс задуман и организован для того, чтобы предоставить юным авторам площадку для предъявления результатов своего творчества широкому кругу зрителей. Ведь любой мультфильм – это прежде всего фильм, а у фильма должны быть зрители!»
Партнером фестиваля выступает компания «МегаФон». «Мы решили поддержать «Мир на ладони», потому что нам очень близка общая тематика конкурса, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». –Современные телекоммуникационные технологии действительно помогают всем нам жить и проявлять лучшие качества, и здорово, что неравнодушные люди и организации проводят конкурсы, в рамках которых юные таланты могут поделиться своими мыслями на эту тему».
Помощь конкурсу оказывает также компания «МАХ» - учредитель Приморской студии детской анимации «Анимагия». «Анимационная педагогика – новое перспективное направление, и очень хочется поддержать в развитии детские мультипликационные студии города Владивостока и Приморского края».- -- говорит ее генеральный директор Максим Кочетков.
У юных талантов Приморья еще есть несколько дней, чтобы принять участие в конкурсе. Работы могут быть выполнены по любой технологии и в любых приложениях (классическая StopMotion анимация, рисованная, компьютерная анимация). Они предоставляются в одном из популярных видеоформатов (avi, mpeg4) и размещаются на любых популярных видеохостингах или в файлохранилищах с возможностью on-line просмотра. Для участия в конкурсе школьникам необходимо разместить заявку со ссылкой на конкурсную работу.
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