Слегка за сорок…

Среднестатистическая жительница Приморья на 5 лет старше приморского мужчины и проживет дольше его почти на 11 лет

В Приморском крае на начало 2017 года проживало 1002,1 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 78% - в городской местности и 22% - в сельской, сообщает Приморскстат.

В целом по краю на 1000 женщин приходится 919 мужчин. Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин начинает наблюдаться с 48 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае составляет 75 лет (по России - 77), этот показатель выше, чем у мужчин почти на 11 лет.

Средний возраст жительницы Приморья составляет почти 42 года; она на 5 лет старше приморского мужчины. Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16-54 года) - 51%, и 33% составляют женщины старше трудоспособного возраста.

В 2017 году было проведено выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Среди репродуктивных ориентаций, прежде всего, следует выделить желаемое и ожидаемое число детей. В качестве того числа детей, которое респондентки собираются иметь (ожидаемое число детей), они чаще всего называли двоих детей (44% женщин). В то же время, троих и более детей намереваются иметь около 17% женщин, а 25% женщин ограничатся одним ребенком. При наличии всех необходимых условий хотели бы иметь (желаемое число) двоих детей 48% опрошенных женщин, 27 - троих и более, а 17% - только одного.

Численность женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) к началу 2017 года составляла 455.2 тысячи, и по сравнению с предыдущим годом сократилась на 1,3% (за последние пять лет - на 6%). В 2017 году в Приморском крае, по предварительным данным, родилось 21 тыс. детей (на 11% меньше, чем в 2016), причем 58% от всех новорожденных - это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.

В органах ЗАГС в 2017 году было зарегистрировано 15,7 тыс. браков (на 4% больше, чем за 2016 год) и 9,3 тыс. разводов (больше на 0,5%). На 1000 заключенных браков пришлось 592 развода (в 2016 - 610).

По результатам обследования населения в составе рабочей силы края в 2017 году женщины составляли 46%, уровень их занятости - 59%, что на 14 процентных пунктов ниже, чем у мужчин. Во всех возрастных группах он ниже у женщин, чем у мужчин. Наибольший разрыв в соотношении по полу наблюдался в возрасте 55-59 лет, когда женщины, воспользовавшись законным правом на пенсию, завершают трудовую деятельность. Средний возраст занятой женщины - 42 года (мужчины - 40 лет). Среди занятых женщин доля с высшим или средним профессиональным образованием составила 65%, что выше, чем среди мужчин (51%).

По данным обследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения» среди опрошенных женщин 74% респондентов имели профессию, подтвержденную дипломом, но лишь 56% среди них работали по полученной специальности, 12 - по близкой, у 32% - работа совсем не соответствует полученной специальности.

Своей работой профессионально удовлетворены и получают моральное удовлетворение - 63% женщин, вполне удовлетворены выполняемыми обязанностями и условиями труда - 79, надежностью работы - 68, но вот получаемым заработком доволен лишь 31% женщин-респондентов.

Прошли специальную профессиональную переподготовку 29% женщин. Оценили свою работу очень тяжелой - 1%, тяжелой - 4, средней тяжести - 48 и легкой - 47%. Испытывали на своей работе постоянно нервное напряжение - 26%, воздействие вредных производственных факторов - 22%.

Помимо своей основной работы 6% женщин выполняли дополнительную работу (как по договорам-подряда, так и самостоятельную работу).

По результатам обследования рабочей силы, в 2017 году в среднем численность безработных женщин составила 28.4 тысячи (половина всех безработных). Средний возраст безработной женщины - 39 лет. Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, так как работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.

За год в государственные службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 25.3 тыс. женщин, из них нашли работу - 15 тыс. (59% обратившихся). После сокращения численности работников или ликвидации организаций, состояло на учете на конец года 2.4 тыс. безработных женщин (56% всех безработных, обратившихся по данной причине).

Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин, но зачастую она значительно уступает зарплате мужчин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, женщины Приморского края получают в 1.4 раза меньше, чем мужчины.