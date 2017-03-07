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Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в финансовую цель
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта
ОВЕН. В понедельник вам может сопутствовать удача в довольно авантюрных финансовых проектах, однако не стоит терять головы. К середине недели постарайтесь разобраться со старыми долгами, и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя неприятностей.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь сейчас экономить, избегайте крупных трат. С финансами на этой неделе будет непросто. Однако можно рассчитывать на дорогой подарок от близкого человека.
БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник или пятницу крупные денежные поступления пополнят ваш бюджет. Благоприятное время, позволяющее улучшить свое материальное положение. Не экономьте на подготовке к празднику. Смело начинайте осуществлять свои замыслы, сколь бы сумасшедшими они ни казались.
РАК. Не пугайтесь, если у вас возникнут временные материальные трудности, лучше подумайте о том, каким образом вы могли бы исправить ситуацию. Как вы можете заработать, в чем вы являетесь настоящим мастером? Очень скоро вы получите прибыль.
ЛЕВ. Будьте внимательны к деловым предложениям, которые поступят на этой неделе. В пятницу возможно завершение очень удачной финансовой операции, однако для этого придется приложить немало усилий. В выходные дни вероятны незапланированные расходы.
ДЕВА. В понедельник могут поступить довольно рискованные финансовые предложения. Вторник - прекрасный день для покупок электроники и бытовой техники. В четверг вероятны денежные поступления.
ВЕСЫ. Финансовая сторона ваших дел улучшится благодаря умению твердо отстаивать свои принципы. Будьте осторожны во вторник, вероятен обман и денежные потери, не носите при себе крупные суммы денег. В среду и четверг возможны новые денежные поступления и приятные подарки.
СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, во вторник вы получите дополнительный доход. Вам предложат интересную и прибыльную подработку. Ваши идеи и предложения найдут поддержку у начальства. С вами продлят выгодный контракт.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе есть неплохие шансы получить премию или какие-то иные финансовые блага. В понедельник и вторник не рекомендуется давать деньги в долг, так как могут возникнуть трудности с их возвратом. В субботу лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.
КОЗЕРОГ. Сейчас создаются предпосылки для закладки прочного финансового фундамента под разрабатываемый вами новый проект. Но для этого вам необходимо потрудиться и прислушаться к мудрым советам специалистов.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вам желательно провести анализ состояния своих финансов. Затруднения в этой сфере преодолимы с помощью дополнительной работы, которая быстро покончит с начавшимся застоем. В четверг или пятницу вас могут ожидать денежные поступления.
РЫБЫ. Используйте шанс хорошо заработать. На этой неделе вы можете совершенно неожиданно получить крупный заказ. Во вторник неожиданная поездка может весьма кстати открыть перед вами новые и удивительные перспективы. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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