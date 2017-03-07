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В преддверии 8 Марта статистики нарисовали портрет приморской женщины

07 Марта 2017, 11:32 | Приморье

В Приморском крае на начало 2016 года проживало 1004.8 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 78% - в городской местности и 22% - в сельской.

В целом по краю на 1000 мужчин приходится 1087 женщин. Эта ситуация характерна для городских жителей (1120 женщин на 1000 мужчин), в сельской местности картина противоположная: здесь больше мужчин (985 женщин на 1000 мужчин). Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 47 лет.

Средний возраст жительницы Приморья составляет 41.7 лет; она на 5 лет старше приморского мужчины. Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16-54 года) - 52% и 32% составляют женщины старше трудоспособного возраста.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае составляет 74.6 года (по России - 76.7).

В 2016 году в Приморском крае, по предварительным данным, родилось 23.6 тыс. детей (на 4% меньше, чем в 2015-м), причем 57% от всех новорожденных - это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.

В органах ЗАГС в 2016 году было зарегистрировано 15.2 тыс. браков и 9.3 тыс. разводов (на 4% больше, чем в 2015-м). На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 г. - 561).

Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.

Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, женщины получают в 1.4 раза меньше, чем мужчины.

Кстати, анализ Службы исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter показал, что на руководящих позициях в компаниях Приморья работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 70% к 30%.

Больше всего мужчин-руководителей работает в следующих сферах: производство - 89%; добыча сырья - 85%; информационные технологии - 83%; инвестиции - 82%; строительство, недвижимость - 81%. Самое интересное, что анализ резюме в Приморье выяснил: большинство кандидатов в сферах бухгалтерия и финансы, административный персонал, маркетинг, реклама, PR - мужчины, хотя эти сферы традиционно признаны «женскими».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: статистика 



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