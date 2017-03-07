Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В преддверии 8 Марта статистики нарисовали портрет приморской женщины
В Приморском крае на начало 2016 года проживало 1004.8 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 78% - в городской местности и 22% - в сельской.
В целом по краю на 1000 мужчин приходится 1087 женщин. Эта ситуация характерна для городских жителей (1120 женщин на 1000 мужчин), в сельской местности картина противоположная: здесь больше мужчин (985 женщин на 1000 мужчин). Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 47 лет.
Средний возраст жительницы Приморья составляет 41.7 лет; она на 5 лет старше приморского мужчины. Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16-54 года) - 52% и 32% составляют женщины старше трудоспособного возраста.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае составляет 74.6 года (по России - 76.7).
В 2016 году в Приморском крае, по предварительным данным, родилось 23.6 тыс. детей (на 4% меньше, чем в 2015-м), причем 57% от всех новорожденных - это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.
В органах ЗАГС в 2016 году было зарегистрировано 15.2 тыс. браков и 9.3 тыс. разводов (на 4% больше, чем в 2015-м). На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 г. - 561).
Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.
Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, женщины получают в 1.4 раза меньше, чем мужчины.
Кстати, анализ Службы исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter показал, что на руководящих позициях в компаниях Приморья работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 70% к 30%.
Больше всего мужчин-руководителей работает в следующих сферах: производство - 89%; добыча сырья - 85%; информационные технологии - 83%; инвестиции - 82%; строительство, недвижимость - 81%. Самое интересное, что анализ резюме в Приморье выяснил: большинство кандидатов в сферах бухгалтерия и финансы, административный персонал, маркетинг, реклама, PR - мужчины, хотя эти сферы традиционно признаны «женскими».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Желающих получить "дальневосточный гектар" проинструктируют на YouTube
- В преддверии 8 Марта статистики нарисовали портрет приморской женщины
- Чаще в ПФР пишут приморцы в возрасте от 50 до 80 лет
- Общественные организации столицы Приморского края получат гранты
- У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"
- Мужчины в Приморье получают в 1,4 раза больше, чем женщины
- В Приморье встречи с избирателями могут влететь депутатам в копеечку
- В Приморье потенциальные обладатели "дальневосточных гектаров" хотят создавать поселения
- С 1 февраля дальневосточники претендуют на ДВ гектары в порядке общероссийской очереди
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
Новости раздела
- Желающих получить "дальневосточный гектар" проинструктируют на YouTube
- Футболисты из детских домов Приморья вступают в борьбу за призовую поездку в Лондон
- В погоне за эмоциями
- Остров Русский заманивает экскурсиями на квадроциклах
- Ловись, рыбка, большая и еще больше!
- В гости к леопарду можно заглянуть, получив пропуск
- Все дороги ведут в "Изумрудную долину"
- Музей связи "Ростелекома" провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева
- Заповедник "Кедровая падь" шагнул во второе столетие
- В преддверии 8 Марта статистики нарисовали портрет приморской женщины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Крейсер "Варяг" экстренно вышел в море
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- "ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут
- Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины
- "Леолет" свой первый рейс совершил во Владивосток
- В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора
- Федеральные продуктовые сети так и не дошли до Дальнего Востока
- Рубль в сплошных тревогах