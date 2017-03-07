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Музей связи "Ростелекома" провел рабочую встречу с сотрудниками музея им. Арсеньева
Музейно-выставочный центр «Ростелекома» провел мастер-класс для сотрудников краеведческого музея имени В.К. Арсеньева. Основной целью встречи был обмен опытом по проведению экскурсий для детей младших классов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Гостями экскурсии также стали учащиеся гимназии №1 Владивостока. Во время мероприятия гости музея увидели коллекцию старинных телефонных аппаратов, макет первой телефонной будки в России, смогли детально рассмотреть рабочее место телефонистки начала ХХ века.
Куратор музейного центра Борис Василькевич рассказал посетителям о том, как развивалась связь в Приморском крае, какой вклад в победу внесли связисты во время Великой Отечественной войны.
«Сегодня мы посетили уникальный музей нашего города. Все экспонаты, которые удалось увидеть - это важная часть истории связи. Очень интересна подача информации для детей, всегда лучше запомнить что-то, если ты участвуешь в процессе. Школьники активно отвечали на вопросы викторины об истории связи», – поделилась впечатлениями методист музея им. В.К. Арсеньева Елена Сушко.
«Встречи с коллегами из других музеев очень ценны, хотелось, во-первых, показать наш музейно-выставочный центр и работу с детьми. Во-вторых, очень важно получать обратную связь и обмениваться опытом», – отметил куратор музея связи Борис Василькевич.
В 2017 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону: 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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