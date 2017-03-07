В погоне за эмоциями

В Приморье туристам стоит предлагать что-то интересное и зрелищное

Эксперты туристической отрасли отмечают, что Приморский край обладает огромным туристическим потенциалом: его территории располагают своими историческими, этнографическими и культурными объектами, интересными не только для местных, но и для гостей из других регионов и даже стран. Одним из самых привлекательных видов отдыха могут стать туры выходного дня, позволяющие погрузиться в историю и атмосферу региона всего за несколько часов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Туры выходного дня могут быть разных видов: познавательными, с посещением исторических достопримечательностей края и архитектурных ансамблей либо памятников природы и национальных парков, либо активными, с выездом на природу, ездой на лошадях, пешими, велосипедными и автомобильными вылазками и сплавами по рекам.

«Самое важное в туре выходного дня – это эмоциональная составляющая, которая должна превышать стоимость этого продукта, – отметил Василий ОЖЕРЕЛЬЕВ, директор компании «КвадроТур». – Туристам стоит предлагать что-то интересное, запоминающееся и зрелищное, независимо от уровня их платежеспособности - опыт показывает: под каждую аудиторию можно создавать особенный тур, который поможет насыщенно провести время. Не стоит забывать и о безопасности! Драйв и экстрим – это замечательно, но люди должны отдыхать с четким пониманием: никакого риска для здоровья нет. Только в этом случае ваш продукт будет востребован у широкой аудитории».

По мнению экспертов, созданная с помощью госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы АНО «Туристско-информационный центр» (ТИЦ) помогает турам выходного дня находить своего клиента.

«Туристско-информационный центр собирает предложения туроператоров и предлагает их туристам. Ранее была проведена большая работа по сбору информационной базы достопримечательностей и мест отдыха, по которой туркомпании сформировали свои предложения. Наша задача – рассказать людям об этих предложениях, – рассказала директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарья ГУСЕВА. – Естественно, с каждым годом база обновляется и пополняется, и, отталкиваясь от предпочтений и интересов людей, мы предлагаем новые места. Для индивидуального туриста мы выставляем на наших стойках специальную табличку событийных мероприятий, благодаря которой путешественник может самостоятельно спланировать свой отдых, при этом еще и проконсультировавшись с нашим специалистом. С этого года мы также запустили информационную газету, ориентируясь по которой и туристы, и туркомпании могут создавать туры выходного дня».

Туры выходного дня - это еще и событийный продукт, поэтому многие планируют свои выходные ориентируясь на события и фестивали, которые проходят во Владивостоке. По словам Гусевой, к такому туру можно отнести музыкальный фестиваль V-Rox, который всегда проводится в выходные. «Русские туристы из других регионов, если хотят провести в Приморье выходные, также звонят или пишут в ТИЦ, а мы рассказываем какие есть туры и предложения, советуем, где остановиться, а потом даем номер турфирмы. Хабаровчане, например, уже бронируют места на базах отдыха на летний сезон», – делится директор ТИЦ.

Эксперты отмечают, что туры выходного дня в данный момент больше востребованы у наших соотечественников, так как иностранных туристов интересует более продолжительная программа пребывания. Но с другой стороны, с развитием транспортной инфраструктуры такие туры станут более популярны и у иностранцев. «С 20 марта «Аврора» запускает рейсы Владивосток - Токио, японцы смогут прилетать во Владивосток и устраивать ресторанные дни с посещением Приморской сцены Мариинского театра субботними вечерами. Или корейцы смогут самостоятельно ездить по городу, ориентируясь по знакам навигации (на русском или на английском языке, так как Минкультуры не разрешает вводить третий язык), и также, например, использовать аудиогид, который мы с этого года запустили на английском языке (на платформе Izi.travel). Также после реконструкции пограничного перехода китайцы смогут приезжать на выходные в рамках безвизового режима. Со временем такая форма отдыха будет набирать обороты популярности, ведь возможность на выходные отправиться в другую страну – это всегда интересно. Сейчас так делают москвичи, отправляясь в Европу, а скоро так азитаты смогут приезжать к нам», – уверена Гусева.

Информации об объектах сегодня много, но в основном она касается достопримечательностей, которые находятся в радиусе двух часов езды от Владивостока: Кравцовские водопады, Шкотовские водопады, «Изумрудная долина», Горно-таежный дендрарий, Сафари-парк, казино Tigre de Cristal. Как правило, люди выбирают 6-8-часовые туры, но, по мнению Гусевой, растет количество туристов, которые готовы совмещать различные предложения. «Например, можно отправиться в поездку на Кравцовские водопады, в парк «Земля леопарда» и остаться ночевать на базе отдыха «Теплое море», – поясняет она. – Но такие предложения зависят от сезона и предпочтений человека».





Одними из самых популярных пешеходных маршрутов по Приморью являются экологические тропы Сихотэ-Алинского заповедника. Автор фото - Марина БОЖКО.

Наталья КОМИССАРОВА.