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Остров Русский заманивает экскурсиями на квадроциклах

07 Марта 2017, 15:40 | Приморье

Ставшие традиционными экскурсии на автобусах и автомобилях во Владивостоке сегодня можно успешно заменить на экстремальные решения – поездки на квадроциклах. Туристу предлагается возможность откатать вдоль и поперек одну из самых привлекательных частей краевой столицы – остров Русский, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Туристам, решившим променять городскую суету на настоящий драйв и положительные эмоции, компании Владивостока предлагают прогулки по острову Русскому на квадроциклах. Такое путешествие подарит возможность исследовать лабиринты загадочного острова, насладиться потрясающей красотой заливов и посетить самые недоступные места, куда нельзя проехать на автомобиле и куда не дойти пешком. Поездка дополняется историческими экскурсами об острове Русском, которыми с туристом делится гид-инструктор. 

Каждому туристу в зависимости от уровня вождения предлагаются разные продукты. Поэтому каждый без исключения путешественник должен облачиться в защитную экипировку и пройти тест-драйв, в ходе которого инструкторы оценят навыки вождения. Новичкам, которые ранее никогда не управляли квадроциклом, специалисты предлагают легкий маршрут, который длится всего пару часов и не включает в себя участки со сложным рельефом. И даже если у туриста нет навыков управления четырехколесным вездеходом, осилить такую прогулку он сможет без особых проблем, поскольку экскурсия проходит под зорким контролем опытного гида.

Путешествие на квадроциклах может проходить в любую погоду, независимо от времени года. И даже если погода в выходные явно капризничает, поездка станет еще интереснее и эмоциональнее.

На фото: Новичкам специалисты предлагают легкий маршрут. Автор фото - Марина БОЖКО.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  экскурсии 



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