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Ловись, рыбка, большая и еще больше!
Любительская рыбалка в Амурском заливе стала популярнейшим видом экоотдыха горожан
Рыбацкая страсть рыбаков-любителей - предмет многих баек о громадных уловах и больших рыбинах. И хотя морская подводная рыбалка по своей экспрессии уступает иной речной или морской охоте на тунца, но и она имеет свои блестящие удачи и разочарования.
Удача - это когда за считанные часы около твоих нескольких лунок вырастает гора рыбы, которую затем с большим трудом удается впихнуть в рюкзак и унести. Однако нередко рыбаку-любителю приходится возвращаться домой налегке. Замечено, что после пары дней ветра-южняка с неделю на льду залива делать нечего: рыба долго приходит в себя после внезапной перемены погоды.
Основной добычей рыбаков-подледников на Амурском заливе становятся навага, корюшка-малоротка и зубатка. Иногда случайно попадают восьмиперый терпуг или минтай. Кстати, на снасти нередко цепляются минтай и селедка, которые по размерам не проходят в лунку, проделанную ледобуром. И можно только сочувствовать человеку, который по этой причине потерял рыбину не меньше чем метровой длины.
Времени на зимнюю рыбалку во Владивостоке природа отпускает немного. Первые рыбаки выходят на чуть окрепший лед в бухте Новик на острове Русском и в верховьях Амурского залива где-то во второй половине декабря. Еще первую декаду марта лед на заливе довольно прочен, и особой опасности для рыболова нет. Однако после сначала рыбаки-автомобилисты, а затем и пешие, выходящие к кромке воды, где клев получше, начинают сильно рисковать...
Тем не менее попадавшие в различные переделки любители не бросают свое увлечение и затем еще не раз выходят на лед, потому что свежая рыбка - это такая ценность, ради которой рыбаки-экстремалы готовы рисковать и джипами, и здоровьем, и жизнью.
Что до экологической чистоты улова, то в последние годы, после принятия ряда жестких решений и запуска очистных сооружений, в том же Амурском заливе и близ острова Русского ситуация существенно улучшилась. И власти не выпускают ее из-под контроля. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы не обходит вниманием и акваторию Владивостока.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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