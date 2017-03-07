В гости к леопарду можно заглянуть, получив пропуск

«Земля леопарда» не является запретной зоной для местных жителей, и их законное пребывание на этой территории подтверждают временные бесплатные пропуска, которые традиционно выдаются всем желающим из окрестных сел.

В настоящее время временные пункты выдачи этих пропусков, которые будут действительны до конца года, уже открыты в селах Занадворовка, Безверхово и Филипповка, будут они выдаваться и в поселке Приморском.

Пропуска дают местным жителям возможность свободно посещать рекреационную и хозяйственную зоны национального парка для различного отдыха. Можно ловить рыбу, собирать грибы, и ягоды, и прочие лесные богатства, не являющиеся объектами особой охраны. Вместе с тем пребывание в лесу получивших пропуска в «Землю леопарда» налагает и определенную ответственность: здесь нельзя рубить дрова, охотиться, необходимо строго соблюдать противопожарные меры и при встрече с огнем участвовать в его тушении.

По данным сотрудников нацпарка, за последние несколько лет местным жителям было выдано уже более 4 000 пропусков, без которых пребывание на «Земле леопарда» является незаконным и влечет наказание.

Виктор КУДИНОВ.