Все дороги ведут в "Изумрудную долину"

В Приморье помимо резиденции Изумрудного Деда Мороза в скором времени появится патриотический парк «Граница»

Еще пять лет назад на месте исторического парка «Изумрудная долина» было чистое поле, где с нуля начали развиваться туристические магниты Приморского края. Среди них – круглогодичная резиденция Изумрудного Деда Мороза, которая является не только туристическим, но и социальным проектом. Несмотря на то, что «Изумрудная долина» находится еще на начальном этапе работы, она активно привлекает не только местных жителей, но и внешний туристический поток.

Исторический парк «Изумрудная долина» приобретал очертания туристического объекта в процессе создания, постепенно обрастая новыми проектами. Очередной виток развития он получил после открытия постоянной резиденции Изумрудного Деда Мороза. Возникновение такого персонажа на территории Приморья становится новой страницей в истории событийного туризма территории. На открытие вотчины Изумрудного Деда Мороза был приглашен Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который делегировал «младшему брату» часть полномочий.

«При работе с Великим Устюгом возникали сложности при согласовании сценария, но в целом открытие резиденции в «Изумрудной долине» прошло гладко, и мы поддерживаем замечательные партнерские отношения со Всероссийским Дедом Морозом, – говорит директор исторического парка «Изумрудная долина» Максим ВАКУЛЕНКО. – Теперь Изумрудный Дед Мороз будет работать круглый год и станет частью целого ряда проектов, один из которых реализуется совместно с администрацией Уссурийского ГО – это посещение маломобильных детей. В дальнейшем в «Изумрудной долине» появятся традиционные праздники с участием Деда Мороза, которые будут проходить не только в зимнее, но и в летнее время года. Мы также готовим еще одну резиденцию для Дедушки, которая будет гораздо больше, чем существующая сегодня. Думаю, к концу года она уже заработает».

Помимо волшебного персонажа в «Изумрудной долине» в скором времени появится патриотический парк «Граница», где будет представлена военная техника, воссозданы окопы, блиндажи. Он станет площадкой для проведения исторических реконструкций. «В настоящий момент проект «Изумрудная долина» реализован не больше чем на 30%, и впереди еще предстоят огромные вложения, – отметил Вакуленко. – Поэтому он продолжает развиваться ежедневно, и сотрудники работают над новыми идеями фактически в режиме нон-стоп, не забывая о реализации уже введенных проектов. Поскольку парк еще не закончен, о его полной окупаемости речи пока не идет. И несмотря на то, что в прошлом году «Изумрудную долину» посетило более 25 тыс. человек и она приносит прибыль, об окупаемости затрат говорить пока рано».

По словам экспертов, развитие объектов такого уровня значительно тормозит небольшой поток туристов. Владивосток уже смог раскрутить свой бренд на туристических рынках, но его гости редко выбираются за пределы краевой столицы. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» был создан Туристско-информационный центр (ТИЦ), который оказывает информационную поддержку всем объектам нашего региона.

«ТИЦ помогает советами, информационным освещением, направляет группы приезжих в «Изумрудную долину» – все это действительно помогает развиваться. Но ключевым фактором, который значительно ограничивает туристический поток в другие города Приморья, выступает отсутствие транспортной доступности. Без развитых автобусных маршрутов, хороших дорог туристы не смогут знакомиться с достопримечательностями региона. Влияет транспортный вопрос и на «Изумрудную долину»: попасть к нам туристам из Владивостока достаточно непросто. Несмотря на то, что парк находится всего в часе езды от краевой столицы, автобусы проходят в нашу сторону всего два раза в день: утром и вечером. К тому же путешествие значительно затрудняет грунтовая дорога, которая находится не в лучшем состоянии. Все это снижает поток потенциальных туристов, которые могли бы к нам приехать, ведь не каждый станет арендовать машину или заказывать такси», - отмечает Максим Вакуленко.

К тому же, по словам Вакуленко, не все туристы готовы тратить несколько часов ради посещения одного объекта, пусть даже очень красивого и привлекательного. «Когда мы едем за границу, мы тратим несколько недель и посещаем огромное количество достопримечательностей. Приморский край может предложить туристу насыщенную программу на 2-3 дня, в течение которых можно осмотреть Владивосток и его пригороды. Другие немногочисленные интересные туристические объекты довольно широко разбросаны по краю, и тратить целый день на посещение одной достопримечательности большинство туристов не хотят», – считает директор исторического парка.

Для решения этой проблемы в Приморском крае создаются туристические кластеры. Это совокупность организаций, взаимодействующих друг с другом с целью развития туристических услуг в определенных географических границах. За счет синергетического эффекта кластер производит конкурентоспособный продукт, который влияет на формирование имиджа региона. Чем больше будет создано кластеров, тем более привлекательным будет Приморье как для отечественных, так и для иностранных туристов.

Но, помимо создания точек роста туристической отрасли региона, кластеры могут решать не менее важную задачу – создание инфраструктуры. Их включение в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» позволяет инвесторам рассчитывать на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на условиях софинансирования. Поскольку самой затратной частью большинства проектов выступает именно создание инфраструктуры, возможности софинансирования, безусловно, облегчат реализацию инвестиционных туристических проектов, включенных в кластеры.

«На сегодняшний день кластер «Изумрудная долина» рекомендован к включению в ФЦП, однако софинансирование объектов будет осуществляться в 2018 году. В данный момент перед администрацией Приморского края стоит задача по разработке проектно-сметной документации, чтобы уже к концу 2017 года мы могли четко понимать стоимость необходимых кластеру объектов. Мы привлекаем к этой работе большое количество органов исполнительной власти и местного самоуправления, и когда мы успешно ее завершим, «Изумрудная долина» получит бюджетное финансирование на создание объектов инфраструктуры», – рассказал Константин ШЕСТАКОВ, директор департамента туризма Приморского края.





В прошлом году «Изумрудную долину» посетило более 25 тыс. человек, в этом году ожидается больше. Автор фото - Наталья Комиссарова.

По словам Максима Вакуленко, кластер «Изумрудная долина» однозначно нуждается в финансовой поддержке государства в транспортном вопросе. «Вектор развития у нас четко обозначен: в наших планах увеличить посещаемость исторического парка в 2017 году до 50 тыс. человек, – поделился он. – И ключевым фактором реализации наших планов выступает дорожная инфраструктура. Несмотря на то, что в прошлом году смытую наводнением дорогу успешно восстановили, грунтовая ее часть по-прежнему остается бесхозной и сильно тормозит развитие нашего парка».

Впрочем, руководство парка настроено довольно оптимистично: реализация проекта проходит не настолько быстро, как хотелось, но движение к поставленной цели есть. Поддерживают такую позицию и представители власти. Как заявил в ходе второго Тихоокеанского туристского форума Роман СКОРЫЙ, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, приоритет развития туризма – новая для России политика, и пока не только Приморский край, но и вся страна только в начале пути. «Качественный продукт не делается за один-два дня, он создается постепенно. Большие средства, в том числе федеральные, вкладываются в развитие туристических кластеров. На Дальнем Востоке три больших туркластера, общая сумма инвестиций в них составляет более 7 млрд рублей. Но они не сразу превращают территорию в «оазис», в который туристы готовы приезжать. Конечно, есть отставание от некоторых стран в этой отрасли, потому что еще 20 лет назад туризм не развивали – только сейчас он стал приоритетным направлением. И особую роль мы уделяем именно внутреннему и въездному туризму. Создав один раз продукт, будем его продвигать. И все получится. Все страны, по большому счету, шли точно таким же путем», – обозначил Скорый.

На верхнем фото: На открытие приморской вотчины Изумрудного Деда Мороза был приглашен Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который делегировал «младшему брату» часть полномочий. Автор фото - Наталья Комиссарова.

Наталья КОМИССАРОВА.