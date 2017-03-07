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Заповедник "Кедровая падь" шагнул во второе столетие

07 Марта 2017, 11:40 | Приморье

Газета «Золотой Рог» объявляет фотоконкурс «Заповедное Приморье»

 

Природа Приморского края богата и неповторима. Однако в первозданном виде она сохранилась лишь в немногих заказных и заповедных местах, где любая хозяйственная деятельность запрещена законом, а доступ людей строго ограничен, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Заповедник «Кедровая падь» находится всего в двух десятках километров от жилых районов Владивостока - на другом берегу Амурского залива и совсем рядом с относящимся к нему же полуостровом Песчаным. В минувшем году этот заповедник отметил свой вековой юбилей и теперь уже второй век продолжает летопись природы, внося новую лепту в исполнение государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Первые исследователи Уссурийского края были очарованы природой долины небольшой хасанской горной речки Кедровой. Это и предопределило судьбу небольшой территории, когда в начале прошлого века Южное Приморье с появлением железной дороги подверглось ограблению и опустошению со стороны людей, жаждавших быстрого обогащения за счет уникальной тайги.


 

 

 

 

Еще в далеком 1908 году долина речки Кедровой вошла в один из заказников Посьетского лесничества, а с 1910-го - в состав Славянского лесничества.

В первых описаниях природы этого уникального уголка края говорилось, что здесь можно встретить хвойные деревья высотой более 50 метров и более 2 метров в диаметре. Реликтовые дальневосточные лианы, пихта черная, кедр корейский, амурские липа и бархат, ясень маньчжурский, береза железная - в целом  918 видов сосудистых растений, что составляет более трети встречающихся в Приморье, собраны на сравнительно небольшой территории.

В дальнейшем здесь были обнаружены 273 вида пресноводных водорослей, 250 - лишайников, 179 - мохообразных и 1804 - грибов.

На этой территории издавна хозяйничали тигр амурский и дальневосточный леопард, бродили кабаны, прятались пугливые пятнистые олени и другие копытные, облюбовавшие крутые склоны распадков, - всего 54 вида млекопитающих. Разнообразен здесь и мир пернатых - 184 вида, из которых половина здесь же гнездится. В водоемах заповедника водится 12 видов рыб, встречается по 7 видов рептилий и амфибий. Численность видов насекомых превышает 2000.

История этого места как заповедника началась с того, что лесничий Теодор ГРОДЕЦКИЙ настоял, чтобы уникальное урочище было изъято из лесопромышленного плана и на его месте учрежден заказник. Его инициатива была поддержана общественностью и властями губернаторства, и в октябре 1916 года на территории в 4500 га появилась первая на Дальнем Востоке охраняемая природная территория «Кедровая падь».

В дальнейшем уже в советское время территория заповедника, статус которого как самостоятельного учреждения был подтвержден в 1924 году, была расширена сначала до 9 500 га, а в 1956 году - почти до 18 000. С 2000 года после уточнения границ в его владениях 18 044,8 га.

Практически с самого основания заповедник «Кедровая падь» стал полигоном для исследований и научной деятельности дальневосточных ученых, а с 1930 года находился в их ведении. С 1 сентября 2006 года он осуществлял самостоятельную юридическую деятельность, оставаясь одной из природных лабораторий Дальневосточного отделения РАН. Особое значение этого заповедника было подтверждено решением ЮНЕСКО 2 декабря 2004 года, когда ему был присвоен статус биосферного.

В 2008 г. заповедник «Кедровая Падь» передан в ведение Минприроды России. В 2012 г. постановлением Правительства РФ создан Национальный парк «Земля леопарда», включивший в свой состав территорию заказника «Леопардовый» и прилегающие территории в границах Хасанского и Надеждинского муниципальных районов, Уссурийского городского округа и г. Владивостока. Созданная природоохранная структура получила свое официальное наименование - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля леопарда». 

Несмотря на очень близкое соседство с пятью поселками, территория заповедника остается безлюдной и комфортной для воспроизводства его богатой флоры и фауны. Его коллектив продолжает надежно защищать это богатство природы и лелеять его на благо грядущих поколений.

Деловая газета «Золотой Рог» предлагает всем желающим - от профессиональных фотографов до любителей с «мобильниками» - принять участие в экологическом фотоконкурсе «Заповедное Приморье». От вас требуется прислать в редакцию свои работы, на которых изображены кадры из жизни заповедных территорий нашего края. Победителям - призы. Ждем ваши фото на адрес: priem@zrpress.ru c обязательной пометкой «На фотоконкурс».

Виктор КУДИНОВ. Автор фото - Иван РАКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кедровая падь  фотоконкурс 






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