Крепость XIII века вошла в список брендовых туристических мест Приморья

В список брендовых туристических мест Приморья по предложению экспертного совета по туризму вошла крепость XIII века - Краснояровское городище.

Как отметили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, Краснояровское городище является самым большим на территории региона и самым крупным чжурчжэньским городищем в России.

Крепость располагается в южных окрестностях Уссурийска на правом берегу реки Раздольная и занимает всю Краснояровскую сопку и часть села Утёсное.

Исследования внутреннего города показали, что первоначально на этом месте была возведена чжурчжэньская крепость, защищавшая губернский город Суйпинь (сейчас Уссурийск).

На Краснояровском городище, на своем последнем этапе существования, строился столичный центр, о чем свидетельствуют косвенные эпиграфические доказательства.

Сегодня внутри городища можно увидеть искусственные террасы, на которых размещались жилища, раскопы, в которых были вскрыты дворцовые и храмовые здания, останки колодцев и дорог. Вдоль южного вала уложены каменные ядра, которые так и остались не использованны защитниками города.

ZRPRESS.RU