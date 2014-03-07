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Налоговые службы отроют двери для приморцев
В рамках мероприятия специалисты налоговых подробно расскажут приморцам о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России и другом.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии или отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению соответствующей налоговой декларации.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель сможет подключиться к сервису «Личный кабинет для физических лиц».
Отметим, данный сервис предоставляет возможность заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически. Пользователи «Личного кабинета» могут получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах, начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов и многое другое.
Акция пройдет 14 марта с 09:00 до 20:00 и 15 марта с 09:00 до 15:00.
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