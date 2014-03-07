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Призывникам в Приморье вместо автоматов могут дать в руки рыболовные сети
Молодым жителям Приморья хотят создать стимул для того, чтобы не менять место жительства. По информации из коридоров краевой власти, чиновниками из профильного департамента в адрес Росрыболовства подготовлены предложения, которые предусматривают альтернативу военной службе в виде работы на рыбодобывающих судах. С помощью этой меры власти рассчитывают не только решить проблему с кадрами в отрасли, но и повысить привлекательность жизни в регионе для молодых людей, сообщает сайт ZRPRESS.Ruсо ссылкой на осведомленный источник во властных структурах региона.
По действующим законам, граждане могут проходить альтернативную службу, если их религиозные или гражданские убеждения не позволяют держать в руках оружие. Решение по этому поводу принимает призывная комиссия, а место прохождения службы определяет Федеральная служба по труду и занятости, руководствуясь ежегодно утверждаемыми перечнями профессий и ситуацией на рынке труда. Долг Родине можно отдать трудом исключительно на государственных предприятиях. Граждане, избравшие АГС, не вправе по собственной инициативе расторгнуть труд, при этом гражданин не вправе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках или подрабатывать по совместительству в других организациях. Срок АГС составляет от 18 до 21 месяца.
Добавим, что идея замены воинской службы альтернативой в виде рыбной ловли на судах не нова. В середине 2011 года, будучи во Владивостоке, тогдашний глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ предложил проходить альтернативную службу в том числе на судах рыбопромыслового флота. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который на тот момент являлся президентом, решил дать соответствующие поручения Минобороны и Минсоцтруда. Правда, никаких решений по итогам той поездки в Приморье принято не было.
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU
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Я так после института до 27 лет служил.