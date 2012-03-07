Арсеньев вошел в краевую программу Приморья по переселению из ветхого и аварийного жилья

ПРИМОРЬЕ, 7 марта, ZRPRESS. В этом году Арсеньев впервые примет участие в краевой программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Эта программа действует на территории Приморского края с 2008 года, однако условия программы, которые предполагали участие городских округов с населением только свыше 100 тыс. человек и наличие недостроенного жилья, не позволяли Арсеньеву принять в ней участие. Теперь условия изменились, и Арсеньев, а также Артем, Лесозаводск и Смоляниновское городское поселение станут участниками краевой адресной программы.

Этими муниципальными образованиями утверждены соответствующие муниципальные программы, обеспечено софинансирование за счёт средств местного бюджета. В Арсеньеве, как рассказал начальник управления жизнеобеспечения администрации Дмитрий ХОХЛОВ, на сегодняшний день 13 домов признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Все эти дома – деревянные, построенные в 30-50 годах прошлого века. Расположены эти дома в районе вокзала, по ул. Щербакова, Мира, пр. Горького. Многие из этих домов не имеют коммунальных услуг.

В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год вошли пока три дома – по ул. Вокзальной 4 и 6, ул. Щербакова, 13А. Жители этих домов получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры уже в этом году. Для них предполагается построить трехэтажный дом на 34 квартиры, который будет расположен в районе улиц 9 Мая – Октябрьской. Сейчас идут работы по проектированию жилого дома.

Общая сумма финансирования муниципальной программы по переселению из ветхого жилья составит 53 млн. 800 тыс. рублей. Основную часть расходов на реализацию программы берет на себя федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальная часть средств – порядка 19 млн. руб. – это средства местного бюджета. В целом в крае в 2012 году планируется расселить и снести 27 аварийных домов и построить 8 малоэтажных многоквартирных домов для переселения более пятисот жителей края. Общий объем финансирования программы составляет 258,52 млн. рублей, в том числе: средства Фонда – 168,22 млн. рублей, местных бюджетов – 90,30 млн. рублей.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».