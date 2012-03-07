Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Арсеньев вошел в краевую программу Приморья по переселению из ветхого и аварийного жилья
ПРИМОРЬЕ, 7 марта, ZRPRESS. В этом году Арсеньев впервые примет участие в краевой программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Эта программа действует на территории Приморского края с 2008 года, однако условия программы, которые предполагали участие городских округов с населением только свыше 100 тыс. человек и наличие недостроенного жилья, не позволяли Арсеньеву принять в ней участие. Теперь условия изменились, и Арсеньев, а также Артем, Лесозаводск и Смоляниновское городское поселение станут участниками краевой адресной программы.
Этими муниципальными образованиями утверждены соответствующие муниципальные программы, обеспечено софинансирование за счёт средств местного бюджета. В Арсеньеве, как рассказал начальник управления жизнеобеспечения администрации Дмитрий ХОХЛОВ, на сегодняшний день 13 домов признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Все эти дома – деревянные, построенные в 30-50 годах прошлого века. Расположены эти дома в районе вокзала, по ул. Щербакова, Мира, пр. Горького. Многие из этих домов не имеют коммунальных услуг.
В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год вошли пока три дома – по ул. Вокзальной 4 и 6, ул. Щербакова, 13А. Жители этих домов получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры уже в этом году. Для них предполагается построить трехэтажный дом на 34 квартиры, который будет расположен в районе улиц 9 Мая – Октябрьской. Сейчас идут работы по проектированию жилого дома.
Общая сумма финансирования муниципальной программы по переселению из ветхого жилья составит 53 млн. 800 тыс. рублей. Основную часть расходов на реализацию программы берет на себя федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальная часть средств – порядка 19 млн. руб. – это средства местного бюджета. В целом в крае в 2012 году планируется расселить и снести 27 аварийных домов и построить 8 малоэтажных многоквартирных домов для переселения более пятисот жителей края. Общий объем финансирования программы составляет 258,52 млн. рублей, в том числе: средства Фонда – 168,22 млн. рублей, местных бюджетов – 90,30 млн. рублей.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
- Владивостокцы выберут приоритеты благоустройства
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Двухмесячник чистоты в самом разгаре
- Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы
- Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Население приморской глубинки осталось без дров
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"