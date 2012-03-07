8 марта военные моряки смогут позвонить любимым

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта, ZRPRESS. Экипаж БПК "Маршал Шапошников" сможет поздравить любимых женщин по мобильному телефону. Такую возможность им в очередной раз предоставит сотовый оператор АКОС.



Дочерняя компания ОАО «Ростелеком» по сложившейся традиции организует бесплатную сотовую связь в праздничный день 8 марта для моряков большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».

В настоящее время легендарный корабль Тихоокеанского флота пришвартован у одного из причалов Владивостока. «Ростелеком – Дальний Восток», взявший шефство над «Шапошниковым», при поддержке дочерней компании АКОС предоставил военным морякам возможность прямо с места несения службы поздравить своих родных и любимых с весенним праздником. В течение суток 8 марта моряки смогут звонить без ограничений, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" - Приморский филиал.

Досье "ЗР"

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.

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