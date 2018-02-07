Майнинг-ферма сгорела вместе с домом

Пожар жилого дома в Артеме, по слухам, связывают с возгоранием криптофермы на одном из мансардных этажей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Пожар, охвативший более 40 квартир в жилом многоквартирном доме на Кооперативной, 4 в Артеме, потушен. Но с причиной возгорания будут разбираться еще долго.

В "пабликах" приморцев в социальных сетях идет обсуждение возгорания так называемой криптофермы, расположенной на одном из этажей в мансардной части дома на Кооперативной, и ее круглосуточной работы. Иная точка зрения относительно причин пожара связана с установкой каминов у некоторых жильцов на последних этажах дома, что также могло спровоцировать серьезное возгорание.

Традиционно есть вопросы к пожарным. Ряд очевидцев отмечают, что огнеборцы не менее получаса пытались найти хозяев автомобилей, которые плотно припаркованы во дворе и не приступали к работе. В мессенджерах некоторые очевидцы рассказывают, что пожарные приехали без воды и около 1,5 часов "запитывались" для того, чтобы приступить к тушению пламени. Оно распространялось моментально за счет сильного ветра.

Как известно, после тушения пожара в четырех подъездах дома (около 200 жильцов) были отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла. По дому пошла трещина. К вечеру вторника "восстановили теплоснабжение в большей части поврежденных подъездов, без тепла остались только два "стояка" первого подъезда, работы продолжаются", рассказали в управлении МВД по г. Артем.

Сегодня утром в Артеме температура воздуха составляла около 17 градусов мороза. О выплате компенсаций пока речи не идет. Такая возможность будет у тех жителей, которые в свое время застраховали свое имущество.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.