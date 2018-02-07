Yankee, Go to Primorye

Считанным сотням американцев, которые продолжают посещать регион, уже давно ничего не страшно

Рейтинг самых опасных стран для туризма, который в заботе о своих гражданах составил Государственный департамент США и в который вошла Россия наряду с Нигером и Пакистаном, не заставит американцев отказаться от поездки в Приморье. Дело в том, что гости из Америки, приезжающие в край, как правило, уже испытывали на себе прелести опасных путешествий.

По данным департамента туризма Приморского края, в 2017 году в Приморье въехали 1 628 туристов из США. Цифра незначительная при общем ежегодном объеме турпотоков в 650 тыс. иностранцев в край, уверены в департаменте. Однако все относительно: например, в Магадан ежегодно въезжают всего 2 тыс.гостей, включая россиян.

По мнению составителей рейтинга из Госдепартамента США, туристам безопасно ездить во все бывшие республики СССР, но не в Россию: здесь особую опасность представляют терроризм и агрессия. Причем, даже в Украине, где государственный переворот унес жизни тысяч украинцев, по мнению Госдепа, безопаснее. Напомним, что еще в апреле 2017 года Россия попала в еще один негативный с точки зрения туризма рейтинг: эксперты финансового сервиса Сравни.ру внесли Россию в список из восьми стран, в которых туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью. Лидерами списка стали Таиланд и Турция.

Рады всем?

В департаменте туризма Приморья отмечают, что край готов принять всех гостей вне зависимости от национальности. В августе 2017 года в регионе был принят упрощенный визовый режим, и за это время электронные визы получили более 5 тыс. иностранцев. Напомним, что изначально в регионе планировалось ввести безвизовый режим, однако упрощенный, по словам экспертов, все равно позитивно влияет на рост объема турпотоков.

Пока что по электронной визе туристы из 18 стран на восемь суток могут въехать в Россию только через Международный аэропорт Владивостока (Кневичи), морской пункт пропуска Владивосток, а также посетить Сахалин и Камчатку. При этом выехать из России они могут также только через эти аэропорты и пропускные пункты.

Примечательно, что США не входит в список 18 стран, несмотря на то, что в марте 2017 года глава департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ заявлял, что упрощенная виза увеличит турпоток в том числе и из этой страны, а еще из Австралии, которая также в последствии не вошла в список 18 стран.

Пора создавать туристическую полицию

В плане обеспечения безопасности для гостей края в Приморье не всё идеально, считают эксперты. По мнению президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, Приморью необходимо задуматься о создании в крае туристической полиции, какая уже есть в Санкт-Петербурге и в Москве.

- Обеспечение безопасности для туристов – острый вопрос для Приморья вне зависимости от того, паспорта какой страны у наших гостей, - отметил Иванищев. – На заседаниях экспертного совета по развитию туризма в Приморье часто поднимается этот вопрос. Дело в том, что, несмотря на рост турпотоков, количество полицейских бригад, патрулирующих город, снижается по различным, в том числе административным причинам. В Санкт-Петербурге и в Москве, например, этот вопрос решен: там, как и во всех крупных туристических городах, действует специальная туристическая полиция, сотрудники которой знают английский язык и нацелены на помощь именно туристам. Думаю, в нашем регионе тоже нужно создавать такую структуру, и неважно, на чем она будет базироваться: может быть, это будет краевая структура, может быть, муниципальная, а может быть за это возьмется частное охранное агентство.

Как отмечает Иванищев, американцев, приезжающих в Приморский край, вряд ли остановят предостережения Госдепартамента США.

- Во Владивосток из этой страны приезжают специфичные люди. Как правило, они изъездили много стран и не понаслышке знают, что такое опасные путешествия. Они приезжают сюда в основном для того, чтобы проехать на поезде по Транссибирской магистрали, последний километр которой находится во Владивостоке. Американцы также отдают себе отчет в том, что путешествие на поезде через всю Россию будет посложнее прогулки вокруг Эйфелевой башни. Но этим людям уже чем сложнее, тем лучше: они тратят немалые деньги на это далекое путешествие, поэтому главное для них – не рейтинги, а стоимость авиабилетов, проживания в гостиницах, средний чек в ресторанах, и так далее. В этом плане они сильно отличаются от гостей из Южной Кореи, Китая и Японии, на которых у нас ставится основной акцент. Так, корейцы, которые приезжают во Владивосток, чтобы отдохнуть несколько дней, как правило, привыкли к комфортной и спокойной жизни у себя дома. Поэтому они-то как раз и могут оказаться неготовыми к некоторым нюансам, которые могут произойти с ними в России.

Пострадавшие от стихии

Как отметили в пресс-службе департамента туризма Приморья, учета несчастных случаев, неприятных происшествий, нападений на туристов здесь не ведется – это к МВД. В Консульстве США во Владивостоке ответ по этому поводу к сроку также не предоставили. По словам Романа Иванищева, неприятные случаи с туристами носят скорее частный характер.

- Недавно в нашу гостиницу привезли туриста из Кореи, который провалился в прорубь в районе маяка Токаревская кошка, - рассказал Иванищев. – Это произошло в период январских морозов, в которые большинство из нас предпочли сидеть дома. Гость из Южной Кореи решил прогуляться по льду и провалился в воду прямо в одежде и с рюкзаком. Житель Владивостока подобрал его, замерзающего, по дороге вверх с маяка, посадил в машину, подарил куртку и привез к нам: в нашей гостинице у гостя был забронирован номер, и водитель узнал об этом от пострадавшего через его телефон – договориться устно они не могли из-за языкового барьера. Этот случай, конечно, говорит о том, что во Владивостоке проживают отзывчивые люди, однако безопасность туристов нужно обеспечивать на административном уровне, и я говорю не о табличках с предупреждениями о том, что лед тонкий: они, как правило, не срабатывают даже для местных жителей.

Еще один несчастный случай произошел с иностранными туристами в Приморье 10 декабря 2017 года: в краевом МЧС тогда сообщили, что иностранцы отправились порыбачить вместе с местным проводником около села Тавричанка, но автомобиль ушел под воду. Все остались живы, однако из какой именно страны были туристы, в МЧС не рассказали. По словам местных жителей в социальных сетях, пострадавшие гости приехали из Китая.

В августе 2017 года другие китайские туристы, опять же из-за погодных условий и размытых дорог, застряли в Хасанском районе в период ливневых дождей. Из-за плохого состояния дорог выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска Краскино оказался заблокирован. По этому поводу в администрации Приморья было даже проведено экстренное совещание с туроператорами и туркомпаниями.

Громких несчастных случаев с американскими туристами в Приморье за последние годы не отмечалось.

Ориентироваться на Японию

В последние годы Приморский край особенно занят привлечением в регион гостей из Японии, которые отличаются своей придирчивостью к гостеприимству и любят путешествовать индивидуально, в отличие от китайцев. По мнению экспертов, такой ориентир автоматически повлечет за собой улучшение качества услуг в сфере безопасности и сервиса.

В первой половине 2017 года в Приморье въехало 7 тыс. гостей из Японии, что почти на 2 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда край посетили 8,7 тыс. японцев. Во второй половине 2017 года был принят упрощенный визовый режим, и с сентября до конца года в Приморье въехало уже около 11 тыс. туристов из Японии. В целом в 2017 году в крае гостили более 18 тыс. гостей из страны Восходящего солнца, и это, по словам Константина Шестакова, уже рекорд. По словам Романа Иванищева, в ближайшие годы стоит ждать увеличения этого потока. Количество индивидуальных туристов из разных стран в крае также растет, в особенности это касается гостей из Японии.

- Ориентируясь на японского туриста, нам следует в первую очередь ориентироваться на качество сервиса и на развитие инфраструктуры. Если нас будут все чаще и чаще выбирать японские туристы, которые высоко ценят хороший сервис, это будет означать, что мы комфортны для самых придирчивых категорий гостей и из других стран, - добавил Иванищев.

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«Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок за рубеж, в частности, в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче. Список таких государств размещен на сайте госдепартамента США», - говорится в сообщении Ростуризма.

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Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.