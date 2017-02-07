С 1 февраля дальневосточники претендуют на ДВ гектары в порядке общероссийской очереди

С начала февраля каждый гражданин РФ вне зависимости от места проживания может получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке, оформив заявку в любом многофункциональном центре страны. Сейчас Приморье в состоянии предоставить 2,8 млн гектаров, на которые могут претендовать участники программы.

Земля в соответствии с законом предоставляется бесплатно на 5 лет, и в случае ее освоения гектар можно будет оформить в собственность или аренду.

Спрос растет на южные гектары

В первый же день третьего этапа счет поданным заявкам шел на сотни. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, в этот день было зафиксировано 182 тысячи заходов на сайт, за сутки до этого количество заходов было в несколько раз меньше - 28 тысяч. Наибольший интерес проявили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Приморья, Хабаровского края, Якутии и даже Краснодарского края.

А между тем число жителей Дальнего Востока и Приморья, уже ставших обладателями бесплатного участка земли в крае, растет с каждым днем. На сегодняшний день их более двух тысяч человек, ещё три тысячи заявок рассматриваются специалистами. По словам жительницы Владивостока Елены СТЕПАНОВОЙ, планирующей строить овощные теплицы в Надеждинском районе и получившей сертификат на гектар из рук полпреда Юрия ТРУТНЕВА, процедура подачи заявки и оформления документов не составила труда и заняла совсем немного времени. Заявку она подала в ноябре, не выходя из дома, а в январе уже документы получила на руки.

Как уже сообщалось, наибольшим спросом пользуются земли южных территорий Приморья. В департаменте земельных отношений отметили, что наибольшее количество заявок на земли Хасанского района. В то же время, по словам специалистов Шкотовского района, востребованными в их районе стали в первую очередь участки на побережье и в местах, где расположены турбазы и горнолыжные трассы. Причем активность приморцев в подаче заявок на эти территории резко возросла в январе, буквально перед тем, как получили возможность подавать заявки на гектар граждане всей страны. Если за несколько месяцев прошлого года с начала реализации закона на участки в Шкотовском районе поступило 1 тыс. заявок, то только за один месяц январь их было уже 400.

В основном заявки поступают на земли, расположенные вблизи населенных пунктов, что практически снимает вопросы с инфраструктурой при строительстве жилого дома или даже небольшой фермы.

- Мы специально выбирали участок для строительства дома для нашей большой семьи рядом с дорогой, с населенным пунктом, чтобы не возникло проблем с коммуникациями, - говорит Екатерина ЕГЛЕВСКАЯ, получившая сертификат на землю в Кипарисово. – У нас уже все готово для строительства дома, ждали только документы, и сейчас, получив их, сразу же приступаем к строительству.

Технические проблемы

В то же время Сергей ВОРОНЕЦКИЙ, получивший сертификат на 4 гектара, т.е. на всю семью, включая маленьких детей, в Шкотовском районе вблизи Большого Камня, которую планирует превратить в зону отдыха, говорит, что сложности при оформлении документов если и возникали, то только технического характера.

- Необходимо отладить процессы на стадии согласования участка, - говорит Сергей Воронецкий. - Уполномоченные органы из-за упрощенной схемы согласования вынуждены какие-то моменты упрощать или где-то подходить формально. Есть несоответствие в технической базе на сайте, например они говорят, есть дорога на участке, а ее на самом деле нет. Может быть, нужно скорректировать задачу уполномоченному органу. Они, наверное, должны заниматься все-таки не процессом согласования, а оказывать услугу, способствовать реализации этого федерального закона. Очень важно, как сам уполномоченный орган понимает свою роль, функцию в этом процессе. Я думаю, что со временем у них будет больше ресурсов, все процессы будут отлажены, тогда и технические проблемы уйдут.

Несмотря на то что за время работы федеральной информационной системы на первых двух этапах реализации закона о дальневосточном гектаре было много сделано для повышения качества ее работы, число отказов остается все еще относительно высоким. На сегодня их количество не превышает 30%. Максимальное сокращение случаев отказа в предоставлении земельных участков стало одной из главных задач при реализации третьего этапа федерального закона. За последние полгода в 4 раза были увеличены мощности серверного оборудования и каналов связи. Сейчас работать на публичной кадастровой карте Росреестра (это карта, которая является составным элементом в ФИС) может одновременно 5 тысяч человек.

Главная причина отказов связана с наложениями границ других участков, уже находящихся в пользовании. Сегодня на Дальнем Востоке, по данным Росреестра, 1,3 миллиона незарегистрированных земельных участков. И далеко не все из них отмечены на карте.

Коллективные заявки растут

Если единичные заявки поступают, как правило, на гектары вблизи населенных пунктов, то участки, на которые подают коллективные заявления, могут располагаться далеко от них. При заявке более 20 человек законом предусматривается поддержка строительства инфраструктуры. «Могут возникнуть новые населенные пункты», - заметил полпред. По словам специалистов департамента земельных отношений, коллективные заявки в Приморском крае составляют сейчас 12% от их общего числа, правда пока они не такие большие – максимум от 10 человек. В основном коллективные заявители выбирают Шкотовский район.

Специально для тех, кто подает коллективные заявления, а также для тех, чьи участки расположены рядом, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) подготовило методические рекомендации по созданию поселений.

Кроме того, для строительства жилья получателям гектара определены некоторые льготы. По словам Юрия Трутнева, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в рамках собственной прибыли подвинуло на 0,25% ставку, сейчас она находится на уровне 10,25%.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.