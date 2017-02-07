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Бизнес-гороскоп: Львам стоит произвести хорошее впечатление на главу прайда

07 Февраля 2017, 14:00 | Приморье

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

ОВЕН. На этой неделе хорошую службу вам сослужит такое незаменимое качество, как практичность. Старайтесь все тщательно планировать и анализировать. Не верьте на слово, проверяйте все договоры. В конце недели не исключены интриги и разрыв отношений с кем-то из деловых партнеров.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение стабильно, лишь решение вопросов, связанных с недвижимостью, может вылиться в неожиданные дополнительные расходы. В пятницу возможны новые денежные поступления. Отдых в выходные потребует вложений.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть вероятность найти новый источник дохода, причем это предложение будет и выгодным, и интересным. Бизнесмены могут столкнуться с внезапными переменами в кадровом составе своей фирмы. Финансовые ресурсы постарайтесь тратить с умом и максимальной выгодой. Сейчас для этого есть все предпосылки.

РАК. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и переговоры. В пятницу нежелательно рисковать и принимать авантюрные предложения. Вероятно, начальство отметит вас как ответственного и ценного работника, так что можете рассчитывать на премию.

ЛЕВ. Личная жизнь неожиданно переплетется с деловой: любимый человек сможет помочь обрести дополнительный источник заработка. Во второй половине недели не упустите случая произвести благоприятное впечатление на босса.

ДЕВА. Неделя обещает быть в финансовом плане весьма стабильной. Ваши идеи обязательно будут оценены, в том числе и в денежном эквиваленте. Однако не стоит обещать того, чего вы не сможете выполнить. В четверг вероятны финансовые поступления. Суббота обещает оказаться днем крайне благоприятным для покупок, в том числе и крупных.

ВЕСЫ. Неделя достаточно стабильна в финансовом плане. Старые долги необходимо возвращать, и лучше это делать во вторник. В среду вам явно придется отстаивать свое мнение перед начальством. Не надейтесь на помощь коллег.

СКОРПИОН. Финансовое положение улучшится и станет действительно устойчивым. В первой половине недели вероятно получение денег, особенно в среду. Вы найдете единомышленников не только среди коллег, ваши идеи поддержит самое высокое начальство.

СТРЕЛЕЦ. Ваши деловые качества, активность и решительность позволят вам получить прибыль. В первой половине недели вероятно заметное улучшение финансового положения. Если в ближайшее время вас и ожидает изменение зарплаты, то оно произойдет именно сейчас, и в большую сторону.

КОЗЕРОГ. Неделя стабильна в финансовом плане. Вы можете применить свои способности на практике и весьма успешно в сфере бизнеса. В пятницу, во второй половине дня, поосторожнее с заманчивыми предложениями. Не давайте денег в долг.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник дают прекрасные стартовые шансы для расширения вашего бизнеса. В среду можно удачно вложить деньги или их потратить. В четверг вы можете рассчитывать на удачные покупки и приобретения. В выходные лучше воздержаться от крупных трат.

РЫБЫ. В среду осуществится ваша финансовая мечта. Для пополнения бюджета благоприятна первая половина недели. Сейчас можно задуматься и о покупке автомобиля или квартиры. Но при совершении сделок тщательно проверяйте все бумаги.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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