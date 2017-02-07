Образовательный проект Бинбанка

Школьники Владивостока переходят на безналичный расчет

Первые карты Бинбанка, выпущенные специально для детей в рамках проекта «Юниор» уже нашли своих владельцев. В ходе торжественной церемонии учащиеся школы №23 на практике оценили новые финансовые возможности, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проект «Юниор» – это уникальная образовательная программа, где основным элементом обучения является «Карта Юниора», которая бесплатно выпускается для детей в возрасте от 6 до 17 лет и их родителей. С ее помощью ребенок на практике постигает азы финансовой грамотности и учится правильно распоряжаться деньгами. Важные и порой сложные финансовые вещи школьник познает играючи, благодаря специально разработанным красочным комиксам. При этом банковская карта выступает не только финансовым инструментом, но и пропуском в учебное заведение. При прохождении турникета родители получают СМС-сообщения в тот момент, когда ребенок входит в школу или выходит из нее. Таким образом, карта гарантирует детям не только финансовую, но и личную безопасность.

В сентябре 2016 года ПАО «БИНБАНК», международная платежная система MasterСard и администрация Владивостока подписали трехстороннее соглашение о запуске проекта «Юниор» в городских школах. Уже спустя несколько месяцев, в приморской столице к программе присоединились учащиеся школы №23. В стенах учебного заведения состоялась торжественная церемония запуска проекта, в ходе которой банковские карты были представлены школьникам.

И.о. главы администрации города Владивостока Константин ЛОБОДА поздравил учащихся школы №23 со стартом проекта «Юниор». «Сегодня мы начинаем его практическую реализацию. Благодаря этому проекту ученики будут оплачивать питание в школьной столовой, совершать покупки с помощью банковской карты. Таким образом, они на практике познакомятся с современным банковским сервисом, повысят свою финансовую грамотность. Это, конечно, поможет школьникам и во взрослой жизни. С «Картой юниора» ребята научатся планировать свои траты, а родители смогут их оперативно контролировать», - отметил и.о. градоначальника.

К участникам торжественной церемонии также обратился вице-президент по развитию бизнеса MasterСard Джемал АГРБА. «Хочу поздравить всех со стартом столь инновационной программы в прекрасном городе и замечательной школе. Стоит отметить, что такой сложный проект запускается во Владивостоке в рекордно короткие сроки. Благодарю наших партнеров – Бинбанк, администрацию города и руководство школы - за столь быстрый и качественный запуск проекта. Хотелось бы также поздравить всех учеников, для которых создавалась эта программа: «Карта Юниора» будет для вас первым финансовым инструментом и позволит уверенно вступить во взрослую жизнь», - заметил вице-президент.

Ученики 3 «Б» и 10 «Б» классов сразу проверили возможности «Карты Юниора». Ребята протестировали турникеты, а также терминалы по безналичной оплате в школьной столовой. Учащиеся на практике убедились, что транзакция происходит моментально: бесконтактная оплата, отсутствие печати чека и других внешних документов значительно ускоряют процесс. При этом родители получают возможность контролировать все операции (информация о проведенных транзакциях приходит в виде СМС), а также устанавливать лимиты расходования средств. Пополнить карту очень просто – через интернет-банк, банкомат или платежный терминал.

«Карты Юниора» действуют не только в школе, но и в любых торговых точках с возможностью безналичного расчета. И прежде всего они обеспечивают безопасность детей: родители могут контролировать каждый шаг и видеть, где находится ребенок и что покупает. Мы же рассматриваем карты для детей как проект будущего, и нами разработана специальная образовательная программа, которая поможет школьникам научиться правильно пользоваться картами и управлять денежными средствами. Сотрудники банка проведут комплекс мероприятий для учащихся и расскажут им о новинках и технологических процессах финансового мира», - сказала управляющий Дальневосточной дирекцией ПАО «БИНБАНК» Маргарита КОНОВАЛОВА.

Директор департамента карточных продуктов и управления портфелем ПАО «БИНБАНК» Павел КРАВЧЕНКО искренне поблагодарил всех партнеров проекта и обратился к юным клиентам банка. «У нас есть одно правило: мы создаем продукт для клиента, а не для банка, и наша команда вложила в этот проект много сил. «Карта Юниора» получилась не только стильной и модной, но еще и крайне полезной: вы на практике освоите новые технологии и станете финансово грамотными. Сегодня мы творим новую историю, а вы, ребята, – ее новые герои. Желаю вам доброго пути и новых интересных проектов», - напутствовал школьников директор департамента. Реклама.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.