Приморье встречает Рождество Христово

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в этом году проводит праздничную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Православные жители России отмечают его 7 января, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В храмах Приморья в полночь начались рождественские богослужения.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в этом году проводит праздничную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске. На рождественском богослужении присутствует врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко вместе с супругой Светланой.

Отметим, рождественские богослужения традиционно пройдут во всех храмах Приморья. Кроме того, здесь будут организованы тематические праздничные мероприятия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.