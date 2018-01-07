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Приморье встречает Рождество Христово
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в этом году проводит праздничную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске
Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Православные жители России отмечают его 7 января, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В храмах Приморья в полночь начались рождественские богослужения.
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в этом году проводит праздничную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске. На рождественском богослужении присутствует врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко вместе с супругой Светланой.
Отметим, рождественские богослужения традиционно пройдут во всех храмах Приморья. Кроме того, здесь будут организованы тематические праздничные мероприятия.
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