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Приморье присоединилось к социальному проекту "Универсальный мобильный помощник"
Мобильные технологии помогут сделать жизнь незрячих жителей Приморья комфортнее
Приморский край присоединился к социальному проекту «Универсальный мобильный помощник», в рамках которого люди с нарушенным зрением научатся самостоятельно пользоваться смартфонами. Проект реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с «МегаФоном» и некоммерческими организациями инвалидов. Он стартовал в прошлом году, охватив 12 регионов страны, а осенью этого года география расширилась до 24 регионов, в числе которых и Приморье.
Смартфон или планшет может стать полноценным помощником для слепого и слабовидящего человека, если его владелец знает о «скрытых» возможностях своего гаджета. В последнее время появился даже специальный термин – «невизуальное использование мобильной техники». Целью проекта «Универсальный мобильный помощник» является повышение самостоятельности людей с ограниченным зрением посредством как раз такого использования. Партнером программы выступила Приморская краевая библиотека для слепых.
«Здоровые люди даже не догадываются, насколько полезным может быть смартфон для незрячего человека, -- говорит Елена Кислицина, директор библиотеки. - Существует немалое количество приложений для слепых и слабовидящих пользователей. Посредством мобильного гаджета можно самостоятельно передвигаться по городу с помощью GPS-навигации или программ для сопровождения незрячих, определять номинал денежных банкнот, распознавать плоскопечатный текст. Даже стандартные программы зачастую совсем не освоены инвалидами по зрению, а ведь многие из них могут способствовать адаптации инвалидов и повысить качество их жизни. Проект, в котором мы принимаем участие, поможет незрячим Приморья освоить все возможности современных сенсорных телефонов».
Обучение в рамках проекта проводят незрячие специалисты, которые как никто понимают специфику невизуального использования смартфона. В Приморском крае таким специалистом стал Сергей Касьмин, сотрудник краевой библиотеки для слепых, инвалид 1-й группы по зрению.
Перед стартом проекта в Приморье он принял участие в межрегиональном обучающем семинаре, прошедшем в Нижнем Новгороде, а в конце ноября начал проведение обучающих тренингов для слепых и слабовидящих в различных муниципалитетах края.
«Сегодня большинство современных смартфонов на Android и iOS доступны для незрячих пользователей благодаря встроенному программному обеспечению, которое озвучивает информацию на экране и выполняемые действия,- говорит Сергей. - Мы помогаем всем желающим подобрать, настроить и научить пользоваться смартфоном на слух и использовать весь функционал современной техники. Первые уроки прошли в Кавалеровском районе. Вместе с учениками мы находили аудиокниги любимых писателей в онлайн-библиотеке, освоили работу в соцсетях и в Скайпе, научились находить нужную информацию в Интернете и в специализированной библиотеке для слепых, использовать как стандартные приложения — от часов до диктофона, так и специализированные, например, программы навигации для незрячих. Уверен, что благодаря этому проекту жизнь инвалидов по зрению станет более комфортной и насыщенной».
Проект продлится до конца февраля 2019 года и завершится Всероссийским конкурсом среди незрячих пользователей мобильной техники «Словом и жестом». В Приморье «Универсальный мобильный помощник» охватит крупные города и районы, обучающие тренинги пройдут в Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Кавалерово, Дальнегорске, Владивостоке. Безлимитный мобильный интернет для проекта предоставила компания «МегаФон».
«У нас уже был опыт сотрудничества с оператором, - продолжает Сергей. – В августе мы проводили во Владивостоке своеобразный квест, во время которого незрячие Приморья оттачивали навыки использования смартфона как средства для самостоятельного ориентирования на местности при помощи GPS-навигации. Тогда компания «МегаФон» помогла нам и с приобретением смартфонов, и предоставлением мобильного интернета. Надо отметить, что проблем со связью у наших участников на всем протяжении маршрута ни разу не наблюдалось. Сейчас мы сможем использовать в полной мере возможности мобильного интернета оператора на всей территории Приморского края. Еще совсем недавно в арсенале слепых и слабовидящих людей были лишь трости, собаки-поводыри и простейшие электронные приборы. Сегодня мы живём в цифровом мире. И благодаря ему доступная среда должна становиться для людей с ограничениями реальностью, а мир – более открытым».
На фото: Сергей Касьмин, сотрудник Приморской библиотеки для слепых, инвалид 1-й группы по зрению, стал первым специалистом проекта «Универсальный мобильный помощник» в крае.
Фото предоставлено Приморской краевой библиотекой для слепых.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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