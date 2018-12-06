Размер пособия по безработице увеличат в 2019 году

Изменение пенсионного возраста внесло значительные коррективы и в закон о занятости. Об этом шла речь на семинаре с работодателями, прошедшем в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Актуальные вопросы трудового и пенсионного законодательства обсудили сотрудники центра занятости, представители государственной инспекции труда и Пенсионного фонда совместно с работодателями Приморья, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Специалисты краевого департамента отметили, что уже введены дополнительные гарантии для граждан предпенсионного возраста.

«С 2019 года максимальный размер пособия по безработице повысится с 4 900 до 11 280 рублей. Период выплаты также увеличится и составит один год», – обозначили они.

Кроме того, сохранятся федеральные и региональные льготы, которыми сегодня пользуются приморцы после выхода на пенсию. Они, как и прежде, будут распространяться на женщин, достигших возраста 55 лет, мужчин – 60 лет. Это льготы по налогу на недвижимость и на землю, льготы на ЖКХ и капитальный ремонт, на покупку медикаментов и другие.

В свою очередь, специалисты Пенсионного фонда рассказали, что для установления таких льгот сведения о лицах предпенсионного возраста будут предоставляться работодателям по защищенному каналу связи через ViPNet в электронном виде. Граждане же могут подать заявление лично, по интернету через сайт госуслуг или по почте.

Еще одна мера поддержки занятости возрастных приморцев, о которой рассказали на семинаре – это организация обучения таких граждан, несмотря на статус занятости.

«С 2019 года работодатели Приморского края, имеющие в штате сотрудников предпенсионного возраста, могут направить их для повышения квалификации в центры занятости населения. На время занятий слушателям будет выплачиваться стипендия в размере минимальной заработной платы, увеличенной на районный коэффициент», – информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Обучение будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография», разработанного на 2019-2024 годы. С перечнем востребованных специальностей и образовательных организаций для обучения граждан предпенсионного возраста можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

В ходе семинара специалисты ответили на вопросы работодателей, а также напомнили о необходимости соблюдения требований в области охраны труда и в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов.