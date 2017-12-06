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Tele2 запускает специальную версию антивируса ESET NOD32

06 Декабря 2017, 17:30 | Приморье

Мобильное приложение Mobile Security Tele2 в режиме реального времени защищает смартфоны и планшеты от вредоносных программ, включая ранее неизвестные угрозы.

Базовый функционал Mobile Security Tele2 позволяет определить наличие вирусов на устройстве, предотвратить заражение или установку потенциально опасных приложений. Сервис доступен всем абонентам Tele2, которые пользуются устройствами на базе Android. Кроме того, антивирус работает в поездках по России.

Клиенты оператора могут выбрать премиум-версию Mobile Security Tele2 с расширенными возможностями. Функция «Антивор» автоматически блокирует устройство при потере или краже и отслеживает его местоположение. Модуль «Антифишинг» позволяет защитить личные данные во время онлайн-платежей, а услуга «Фильтр вызовов и SMS» ограждает от нежелательных рассылок и звонков.

Для своих клиентов Tele2 подготовила выгодное предложение – бесплатный доступ к премиум-версии антивируса ESET NOD32 на 7 дней. Чтобы начать пользоваться сервисом, клиентам Tele2 необходимо скачать приложение в Google Play и активировать его через USSD-команду *381*1#. На указанный номер придет SMS с ключом, который необходимо ввести в раздел «Лицензия» в приложении.

После окончания пробного периода активируется постоянная подписка. Расширенный функционал Mobile Security Tele2 доступен за 2 рубля в сутки. Средства списываются со счета мобильного телефона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2 



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