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Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
7 декабря во Владивостоке Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» при поддержке департамента культуры Приморского края открывает традиционный благотворительный марафон, посвященный декаде инвалидов.
Торжественное открытие марафона «Благое дело» - 10 лет. Добро – это просто» и выставки-ярмарки изделий ручной работы детей и взрослых с ограничениями по здоровью состоится 7 декабря, в четверг, в 16.00 в выставочном центре добровольческого проекта по адресу: ул. Светланская, 69д.
«Мы готовы подвести итоги 10-летней работы и рассказать о больших планах на будущее, - поделился Геннадий Антропов, руководитель АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело». – Все, кто придет к нам в гости, смогут увидеть презентацию наших новых проектов, выставку работ людей с ограничениями по здоровью, ярмарку сувенирной продукции, фотовыставку «История «Благого дела». 10 лет - как один день». Традиционно мы выставим изделия журналистского волонтерского сообщества «Пера и кривого стакана». В рамках проекта «Прививка от равнодушия» мы проведем встречи с молодёжью, покажем видеоролики об этике общения с людьми с ограничениями по здоровью».
В выставочном центре «Благого дела» две недели будут проходить открытые мастер-классы, встречи, специализированные консультации.
8 декабря, пятница
С 11.00 до 18.00 – выставка и ярмарка-распродажа изделий ручной работы
10.00 – 12.00 – мастер-класс по лепке с представителями группы «серебряного возраста»
14.00 -16.00 – мастер-класс для детей, оставшихся без попечения родителей.
9 декабря, суббота
С 11.00 до 18.00 – работает выставка и ярмарка-распродажа изделий ручной работы
С 12.00 – 13.30 – мастер-класс по лепке из глины для детей с ограничениями по здоровью
С 15.00 до 17.00 – мастер-класс по росписи керамических изделий для детей, оставшихся без попечения родителей
10 декабря, воскресенье
С 11.00 до 18.00 – работает выставка и ярмарка-распродажа изделий ручной работы.
С 12.00 до 14.00, с 14.00 до 16.00 – мастер-классы для социально незащищённых групп населения
Всю дополнительную информацию о мероприятиях "Благого дела" можно получить по телефону: 8 914 704 53-07
Досье "Золотого Рога": Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей. АНО «Благое дело» помогает семьям, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а развивает доступную арт-среду для людей с ограничениями по здоровью.
Надежда ДЯДЕНКО.
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