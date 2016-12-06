В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества

Урок мобильной грамотности для инвалидов провели во Владивостоке

Специалисты компании «МегаФон» провели урок мобильной грамотности для инвалидов Советского района г. Владивостока. Урок был организован совместно с Приморским центром социального обслуживания населения в рамках работающей в центре «Школы безопасности» и приурочен к российской Декаде инвалидов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В библиотеке №13 г. Владивостока прошел урок мобильной грамотности для подопечных Приморского центра социального обслуживания населения – инвалидов Советского района краевого центра. Специалисты компании «МегаФон» рассказали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и дали действенные рецепты противостояния ему. Кроме того, представители сотового оператора обеспечили слушателей и сотрудников библиотеки листовками, наглядно объясняющими, как не стать жертвой мобильных мошенников и что делать в случае получения сомнительных сообщений, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе "МегаФона".

«Среди подопечных нашей службы немало инвалидов, и чаще всего это одинокие и пожилые люди. - говорит заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения Александр Чернышов. - Им сложно ориентироваться в мире цифровых технологий, они более доверчивы, и это может быть на руку различным аферистам, в том числе и тем, кто промышляет мобильным мошенничеством. Знаю, что нашим подопечным порой приходят сообщения, которые провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или совершить другие действия, ведущие к списанию денежных средств с мобильного счета. Теперь, после урока мобильной грамотности, им будет проще обезопасить себя от действий мошенников».

«Мы стараемся делать все для обеспечения безопасности наших абонентов и защиты их интересов. Поэтому уже несколько лет мы регулярно проводим уроки мобильной грамотности, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Инвалиды входят в группу риска – так же, как дети или пожилые люди, - и нам важно, чтобы они знали, как действовать в случае, когда мошенники пытаются выманить у них деньги».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.