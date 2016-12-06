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В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества

06 Декабря 2016, 18:30 | Приморье

Урок мобильной грамотности для инвалидов провели во Владивостоке

Специалисты компании «МегаФон» провели урок мобильной грамотности для инвалидов Советского района г. Владивостока. Урок был организован совместно с Приморским центром социального обслуживания населения в рамках работающей в центре «Школы безопасности» и приурочен к российской Декаде инвалидов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В библиотеке №13 г. Владивостока прошел урок мобильной грамотности для подопечных Приморского центра социального обслуживания населения – инвалидов Советского района краевого центра. Специалисты компании «МегаФон» рассказали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и дали действенные рецепты противостояния ему. Кроме того, представители сотового оператора обеспечили слушателей и сотрудников библиотеки листовками, наглядно объясняющими, как не стать жертвой мобильных мошенников и что делать в случае получения сомнительных сообщений, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе "МегаФона".

«Среди подопечных нашей службы немало инвалидов, и чаще всего это одинокие и пожилые люди. - говорит заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения Александр Чернышов. -  Им сложно ориентироваться в мире цифровых технологий, они более доверчивы, и это может быть на руку различным аферистам, в том числе и тем, кто промышляет мобильным мошенничеством. Знаю, что нашим подопечным порой приходят сообщения, которые провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или совершить другие действия, ведущие к списанию денежных средств с мобильного счета. Теперь, после урока мобильной грамотности, им будет проще обезопасить себя от действий мошенников».

«Мы стараемся делать все для обеспечения безопасности наших абонентов и защиты их интересов. Поэтому уже несколько лет мы регулярно проводим уроки мобильной грамотности,  - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Инвалиды входят в группу риска – так же, как дети или пожилые люди, - и нам важно, чтобы они знали, как действовать в случае, когда мошенники пытаются выманить у них деньги».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: инвалиды  Мегафон  мошенничество 



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