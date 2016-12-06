Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества
Урок мобильной грамотности для инвалидов провели во Владивостоке
Специалисты компании «МегаФон» провели урок мобильной грамотности для инвалидов Советского района г. Владивостока. Урок был организован совместно с Приморским центром социального обслуживания населения в рамках работающей в центре «Школы безопасности» и приурочен к российской Декаде инвалидов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В библиотеке №13 г. Владивостока прошел урок мобильной грамотности для подопечных Приморского центра социального обслуживания населения – инвалидов Советского района краевого центра. Специалисты компании «МегаФон» рассказали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и дали действенные рецепты противостояния ему. Кроме того, представители сотового оператора обеспечили слушателей и сотрудников библиотеки листовками, наглядно объясняющими, как не стать жертвой мобильных мошенников и что делать в случае получения сомнительных сообщений, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе "МегаФона".
«Среди подопечных нашей службы немало инвалидов, и чаще всего это одинокие и пожилые люди. - говорит заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения Александр Чернышов. - Им сложно ориентироваться в мире цифровых технологий, они более доверчивы, и это может быть на руку различным аферистам, в том числе и тем, кто промышляет мобильным мошенничеством. Знаю, что нашим подопечным порой приходят сообщения, которые провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или совершить другие действия, ведущие к списанию денежных средств с мобильного счета. Теперь, после урока мобильной грамотности, им будет проще обезопасить себя от действий мошенников».
«Мы стараемся делать все для обеспечения безопасности наших абонентов и защиты их интересов. Поэтому уже несколько лет мы регулярно проводим уроки мобильной грамотности, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Инвалиды входят в группу риска – так же, как дети или пожилые люди, - и нам важно, чтобы они знали, как действовать в случае, когда мошенники пытаются выманить у них деньги».
«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества
- В Приморье заработал "Телеканал Деда Мороза"
- Во Владивостоке партнером смены "Info-дети" ВДЦ "Океан" выступил "Ростелеком"
- В Приморье популярные киноленты доступны для просмотра слабовидящим людям
- Владивосток подключен к уникальным онлайн-чтениям "Мастер и Маргарита. Я там был"
- В День рождения ДВФУ студентов посвятили в первокурсники
- Cервис "Управление просмотром" "Интерактивного ТВ" смогут протестировать жители Приморья
- Подписаться на "Золотой Рог" со скидкой можно еще три дня
- Новый этап конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет" запускает "Ростелеком"
- Во Владивостоке музей связи "Ростелекома" ежегодно посещают более 3000 гостей
Новости раздела
- В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества
- В Приморье морякам выплатили задолженность в размере более 2 млн рублей
- Участники ВДЦ "Океан" представили проекты на конкурсе "Медиа будущего"
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут сыты
- Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"
- Рост численности леопардов и тигров в Приморье подталкивает их осваивать леса Китая
- Во Владивостоке студенты ДВФУ вместе с Владимиром Сурдиным вели "Поиски жизни и разума вне Земли"
- Под Приморский край адаптировали портал госуслуг
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Сбербанк впервые предлагает всем желающим принять участие в создании монет из драгоценных металлов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- В Приморье в очередь за квартирами никто не становится
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга
- Россияне скоро будут поминать жителей Приморья недобрым словом
- Путин разрешил россиянам работать самим на себя