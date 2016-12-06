В Приморье морякам выплатили задолженность в размере более 2 млн рублей

Моряки ходили на судне «Стас» под флагом Панамы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В октябре 2016 года экипаж корабля из-за задолженности по заработной плате обратился за помощью в Приморскую транспортную прокуратуру.

В результате проверки установлено, что моряки работали на судне по контрактам, заключенным с иностранной компанией «Котрис Лимитед». Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец от двух до шести месяцев не выплачивал им заработную плату.

Транспортный прокурор направил в суд иск о взыскании с работодателя имеющейся задолженности и заявление о применении обеспечительных мер в виде ареста судна. В октябре определением Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края на судно наложен арест.

В ходе рассмотрения дела в суде судовладелец добровольно погасил задолженность в полном объеме.

Иван КРЫШАН.