Участники ВДЦ "Океан" представили проекты на конкурсе "Медиа будущего"

«Ростелеком» принял участие в смене «Info-дети» Всероссийского детского центра «Океан», в рамках которой пошел конкурс «Медиа будущего». Конкурс был организован совместно с Союзом журналистов Приморского края и РИА «PrimaMedia». Авторы работ получили призы от организаторов.

За командный проект «Румедиа» были награждены Светлана Стельникова и Влад Теплухин. Дмитрий Игнатенко был отмечен за проект «Организация форума детского художественного кино на социально-нравственные темы». За работу «У СМИ есть будущее?» получили подарки Вероника Кравцова и Анастасия Ельцова.

«Мне было очень интересно попробовать себя в конкурсе проектов «Медиа будущего», задача оказалась не простой. Идея, что через художественное кино очень многое можно донести до людей, пришла не случайно, ведь сегодня это направление очень популярно. Люди снимают тематические ролики, которые выкладывают в интернет и некоторые набирают большую популярность, показывая ту или иную область нашей жизни», – поделился своими эмоциями победитель Дмитрий Игнатенко.

В рамках конкурса «Медиа будущего» ребята презентовали свое видение о том, что ждет информационные технологии через несколько лет - как люди будут получать или транслировать информацию, по каким каналам и устройствам, какая информация будет интересна потребителю.

«Все участники конкурса «Медиа будущего» уверены, что СМИ поменяют формат работы и полностью перейдут в интернет-пространство. Было много размышлений на тему, что будет единая площадка в Сети для всех СМИ, рассуждали о том, что нужно сделать, чтобы информация в медиа была предельно объективной, говорили о программах и приложениях, которые могут проанализировать данные. Спасибо всем, кто принял участие», – отметила Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Дальнем Востоке.

«Специализированная смена «Медиапарад» проходит в ВДЦ «Океан» не первый год. И медиа сообщество Приморья эту инициативу поддерживает. Нас радует, что подрастающее поколение не просто планирует выбрать журналистику своей будущей профессией, но и размышляет над тем, какие СМИ будут читать в будущем, что будет интересно, по каким каналам будет распространяться информация. В этом году мы активно сотрудничали с участниками смены – принимали ребят в стенах информационного агентства PrimaMedia, наши журналисты участвовали в открытых лекциях и дискуссиях, совместно с компанией «Ростелеком» организовали конкурс «Медиа будущего», в ходе которого пытались понять, как мыслит новое поколение и какие новые идеи может предложить. Мы намерены продолжить сотрудничество и в следующем году», – говорит генеральный директор РИА «PrimaMedia» Виктор Суханов.

В рамках смены «Info-дети» «Ростелеком» также провел для ребят интерактивный урок по информационной безопасности и викторину на тему информационных технологий.

Напомним, 2 августа ПАО «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» утвердили концепцию развития информатизации детского центра до 2020 года. Данная концепция технологически позволит обеспечить исполнение задач Правительства Российской Федерации по увеличению количества мест для детей в лагере, созданию карт личностного развития и системы управления качеством образовательного процесса, формированию комфортных, безопасных условий обучения и научно-исследовательской деятельности, а также многое другое.

Всероссийский детский центр «Океан» – центр разработки и реализации тематических программ, направленных на развитие интеллектуального, лидерского, творческого и физического потенциала детей и юношества. Центр находится в городе Владивостоке Приморского края.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.