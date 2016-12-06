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Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут сыты

06 Декабря 2016, 12:40 | Приморье

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря

ОВЕН. В понедельник и среду вам придется улаживать финансовые дела, не только свои, но и своих деловых партнеров. В четверг вероятно улучшение материального положения, помогут вам активность и сообразительность. С пятницы по субботу желательно стороной обходить магазины, если не хотите впасть в транжирство.

ТЕЛЕЦ. В середине недели будьте благоразумны, иначе за свою неосторожность и жадность придется заплатить. В пятницу благоприятно составлять финансовые планы на будущее. Воскресенье может порадовать вас новыми денежными поступлениями.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели будет способствовать укреплению вашей финансовой стабильности, у вас появятся новые интересные деловые предложения. Ваш профессиональный авторитет возрастет. В выходные будут удачны покупки обуви и одежды.

РАК. Начало недели - не лучшее время для деловой активности, отдохните, а вот начиная с четверга результат усилий потечет прямо вам в кошелек стабильной струйкой. В воскресенье старайтесь ограничить себя в тратах на развлечения. Лучше устройте вечеринку дома. Походы в ресторан подорвут ваш бюджет.

ЛЕВ. Берегите своих финансовых покровителей, старайтесь не ссориться с начальниками и спонсорами. Во вторник не желательно браться за рискованное предприятие, даже если дело кажется верным и полезным. В четверг от вас могут потребовать отчет в ваших тратах. Постарайтесь обосновать их разумность.

ДЕВА. Возникновение финансовых трудностей может вас расстроить и выбить из колеи, поэтому не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. В пятницу вероятны незначительные денежные поступления, а воскресенье - благоприятный день для приобретения компьютерной или бытовой техники.

ВЕСЫ. В финансовом плане удача вас особо баловать не собирается. Для достижения результата придется много работать. Разумно планируйте затраты и не позволяйте себе ничего лишнего. В субботу берегите свой кошелек. Не стоит пытаться удовлетворить все капризы близких.

СКОРПИОН. В первую половину недели все финансовые затруднения благополучно завершатся, вы получите прибыль, да еще и моральное удовлетворение от хорошо сделанной работы. Все ваши проекты, которые требуют согласований, начальство утвердит без каких-либо проблем.

СТРЕЛЕЦ. Возможно улучшение финансового положения, однако будут и незапланированные траты. Вы можете найти новый источник заработка. Вторник - удачный день для покупок. Четверг отлично подходит для покупки билетов в театр или на самолет, возможны весьма выгодные предложения.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение сейчас весьма прочно и стабильно, так что желание приобрести что-нибудь новое для себя и для дома вполне можно удовлетворить. Понедельник и вторник - хорошие дни для совершения покупок. Однако не стоит проявлять неумеренность в развлечениях, она ощутимо ударит по вашему бюджету.

ВОДОЛЕЙ. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые недавно, на этой неделе могут принести первые плоды. С понедельника по среду на работе никаких срочных дел не предвидится. В воскресенье не увлекайтесь авантюрными приключениями: они могут плохо сказаться на вашем кошельке.

РЫБЫ. Финансовое положение обещает быть стабильным. В начале недели вероятно даже его улучшение - премия или прибавка к зарплате. Самое время избавиться от части долгов или каких-либо иных обязательств, не забывайте вовремя платить проценты по кредитам.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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