Во Владивостоке открылась выставка картин первой леди Приморья

В приморской государственной картинной галерее 5 декабря открылась выставка художников Ирины Миклушевской (Россия) и Харуми Косуги (Япония). Как сообщает корреспондент ZRPRESS.ru с места события, непостижимым образом работы, написанные никогда ранее не встречавшимися женщинами, имеют удивительно много сходных черт.

Сама Ирина Миклушевская на открытии выставки призвала работы не сравнивать не смотря на то, что при взгляде на акварели двух мастеров из столь разных стран — России и Японии — возникают многочисленные параллели: в их натюрмортах перекликаются мотивы, практически идентичны стилистика, колористические и пространственные решения.

Концепция выставки – сравнить не технику написания, а чувственное восприятие женщин из двух таких разных стран. Удивительно в данной экспозиции и то, что если бы картины не были бы подписаны – не профессионалу было бы практически невозможно их различить.

(Харуми Касуги)

(И. Миклушевская)

В соседнем с выставкой картин зале при поддержке администрации Приморского края организованы фотовыставка и видеопрезентация «Казаки - самураи». В этой экспозиции уже сравнивается мужское начало представителей двух стран. И действительно, дух самураев выраженный в трактате Бусибо очень близок в своем выражении кодексу чести казаков.

Увидеть собственными глазами картины жены губернатора Приморья и прочувствовать схожесть русской и японской души можно до 22 декабря.

ZRPRESS.RU, Владивосток.