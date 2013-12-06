www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке открылась выставка картин первой леди Приморья

06 Декабря 2013, 13:11 | Приморье

В приморской государственной картинной галерее 5 декабря открылась выставка художников Ирины Миклушевской (Россия) и Харуми Косуги (Япония). Как сообщает корреспондент ZRPRESS.ru с места события, непостижимым образом работы, написанные никогда ранее не встречавшимися женщинами, имеют удивительно много сходных черт.

Сама Ирина Миклушевская на открытии выставки призвала работы не сравнивать не смотря на то, что при взгляде на акварели двух мастеров из столь разных стран — России и Японии — возникают многочисленные параллели: в их натюрмортах перекликаются мотивы, практически идентичны стилистика, колористические и пространственные решения.

Концепция выставки – сравнить не технику написания, а чувственное восприятие женщин из двух таких разных стран. Удивительно в данной экспозиции и то, что если бы картины не были бы подписаны – не профессионалу было бы практически невозможно их различить.

(Харуми Касуги)

(И. Миклушевская)

В соседнем с выставкой картин зале при поддержке администрации Приморского края организованы фотовыставка и видеопрезентация «Казаки - самураи». В этой экспозиции уже сравнивается мужское начало представителей двух стран. И действительно, дух самураев выраженный в трактате Бусибо очень близок в своем выражении кодексу чести казаков.

Увидеть собственными глазами картины жены губернатора Приморья и прочувствовать схожесть русской и японской души можно до 22 декабря.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: выставка  самураи  Ирина Миклушевская  губернатор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:28, 06.12.2013#

    исправьте ошибку МиклушеВской. Не позорьтесь

  • Псевдоним14:32, 06.12.2013#

    зачем нам навязывать эту моль мааасковскую. пусть сидит дома и играется в художницу.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru