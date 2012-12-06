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Приморцы могут узнать о своих долгах по телефону
ПРИМОРЬЕ, 6 декабря, ZRPRESS. В УФССП России по Приморскому краю начинает работу саll-центр.
Теперь граждане, набравшие одни из действующих номеров саll-центра, смогут узнать о наличии задолженности и способах ее погашения, о поступлении исполнительного документа в отделы судебных приставов, выяснить порядок подачи жалобы или обращения, узнать, вынесены ли в отношении них постановления о временном ограничении выезда за пределы РФ и др.
Телефоны call-центра УФССП России по Приморскому краю:
Отдел по работе с обращениями граждан: 8 914 075 7281
Специализированный межрайонный отдел по организации оперативного дежурства: 8 914 075 7264
Отделы судебных приставов (ОСП):
ОСП по Первореченскому району Владивостокского городского округа (ВГО): 8 914 075 7537
ОСП по Первомайскому району ВГО: 8 914 075 7162
ОСП по Ленинскому району ВГО: 8 914 075 7424
ОСП по Советскому району ВГО: 8 914 075 6468
ОСП по Фрунзенскому району ВГО: 8 914 075 0185
ОСП по Михайловскому району Приморского края: 8 914 075 7614
ОСП по г. Большой Камень: 8 914 075 7794
ОСП по г. Фокино: 8 914 075 7380
ОСП по Шкотовскому району: 8 914 075 6493
Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам: 8 914 075 7652
Время приема звонков от граждан – ежедневно, с 8-30 до 17 -30.
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