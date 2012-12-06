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Приморцы могут узнать о своих долгах по телефону

06 Декабря 2012, 13:34 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 декабря, ZRPRESS. В УФССП России по Приморскому краю начинает работу  саll-центр.

Теперь граждане, набравшие одни из действующих номеров саll-центра, смогут узнать о наличии задолженности и способах ее  погашения, о поступлении исполнительного документа в отделы судебных приставов, выяснить  порядок подачи жалобы или обращения,  узнать,  вынесены ли в отношении них постановления о временном ограничении выезда за пределы РФ и др.

Телефоны call-центра УФССП России по Приморскому краю:

Отдел по работе с обращениями граждан: 8 914 075 7281

Специализированный межрайонный отдел по организации оперативного дежурства: 8  914 075 7264

Отделы судебных приставов (ОСП): 

ОСП  по Первореченскому  району  Владивостокского  городского округа (ВГО):  8 914 075 7537

ОСП  по Первомайскому району ВГО:  8 914 075 7162

ОСП  по  Ленинскому району ВГО:   8 914 075 7424

ОСП по Советскому району ВГО:  8 914 075 6468

ОСП по Фрунзенскому району ВГО: 8 914 075 0185

ОСП по Михайловскому району Приморского края: 8 914 075 7614

ОСП по г. Большой Камень: 8 914 075 7794

ОСП по г. Фокино: 8 914 075 7380

ОСП по Шкотовскому району:  8 914 075 6493

Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам: 8 914 075 7652

Время приема звонков от граждан  – ежедневно, с 8-30 до 17 -30.

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