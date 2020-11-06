"Спичку кинь, рыба сгорит": кто и как засоряет залив Находка

На берегу бухты Находка, где на днях произошёл разлив нефтепродуктов, располагается огромное количество компаний, которые могли быть причастны к его появлению. Как вся эта стивидорная «эко-братия» засоряет акваторию, выяснял корреспондент «Золотого Рога»

Краевые эксперты обсуждают два возможных места утечки - территории АО «Приморский завод» и ООО «Трансбункер-Приморье». О первом предприятии наш еженедельник писал ранее: волею случая нефтяное пятно пристало именно к их берегу. На место прибыли специалисты, а журналисты принялись «раскапывать» информацию. Директор компании Николай Заварзин оказался не в восторге от повышенного внимания СМИ: в разговоре с корреспондентом нашего издания пообещал «найти его и наказать», если тот ещё раз ему позвонит. Он также сообщил, что утечка произошла не на территории предприятия, а в одной из муниципальных котельных. Пока окончательных данных о проверке нет, поэтому доподлинно неизвестно, имеет ли АО «Приморский завод» отношение именно к этому загрязнению.

К самому «Приморскому заводу» у проверяющих органов вообще никогда не возникали вопросы, компания работает исправно и без нареканий. А вот его дочернее предприятие - АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод», - возможно прибавило седин не одному проверяющему инспектору. В 2020 году на территории завода прошло шесть проверок Ространснадзора и Росприроднадзора, и только одна из них не обнаружила нарушений. В октябре надзорные органы обнаружили, что пять причалов предприятия и четыре ливневых стока вообще не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. И это незадолго до разлива.

А транспортная прокуратура и вовсе через суд на десять дней приостановила деятельность АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» - как раз за невыполнение экологических требований. Однако решение суда было оспорено, и работа компании продолжилась. За 2019 год этот стивидор получил 1 152 463 000 рублей доходов.

Приморское управление Росприроднадзора в одном из своих пресс-релизов упомянуло, что утечка могла произойти на территории ООО «Трансбункер-Приморье» - компании, которая крайне редко фигурирует в новостях. Между тем, предприятие уже попадалось на сбросе нефтепродуктов в акваторию Находкинского порта.

Согласно данным проверки Росприроднадзора за июль 2020 года, производственные и ливневые сточные воды, проходящие через очистные сооружения предприятия, попадали в бухту Находка с превышением по содержанию всевозможной химии в 7,8 раз. Пробы показали, что ООО «Трансбункер-Приморье» в 238 раз превысило норму по нефтепродуктам в стоках. Кроме того в пробах воды было обнаружено превышение аммония в 4,3 раза, легко окисляемых органических веществ в 16,8 раз, фосфатов в 24,8 раз, фенолов в 59 раз, железа валового в 5,3 раза, железа общего растворённого в 14,6 раз, меди в 2,5 раза.

В конце 2019 года оказалось, что на пирсе, который использует компания, отсутствуют устройства для сбора возможных проливов нефтепродуктов с поверхности водоёмов.

ООО «Трансбункер-Приморье» со стороны выглядит как местный обособленный бизнес, работающий сам по себе, но стоит присмотреться, и наружу проступают ниточки, ведущие в оффшорные зоны. Компания напрямую связана с холдингом «Трансбункер» - крупнейшим независимым заправщиком судов в России. Конечно, в лучших традициях российского бизнеса, ООО «Трансбункер-Приморье» вместе с несколькими другими компаниями контролируется из-за рубежа кипрским оффшором «Трансбункер менеджмент лимитед». Любопытно, что один из крупнейших российских бизнесов, с миллиардным оборотом, полностью завязан на квартире в многоэтажке на Кипре, окна которой выходят на магазин сейфов, элитный винный дом и лавку по продаже париков с интересным названием «God fashion».

С причала по капле

Тёплое заграничное солнце греет деньги не одного стивидора, загрязняющего акваторию бухты Находка. Ближе к выходу в море находится АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП) - крупнейшая стивидорная компания в городской акватории. Этот гигант принадлежит группе ЕВРАЗ Романа Абрамовича. Головной компанией НМПТ через цепочку юридических лиц является АО «ЕВРАЗ НТМК», принадлежащий в 2018 году маленькой люксенбургской фирме «Мастеркрофт С. а. р.л». Данных о головной компании «ЕВРАЗ НТМК» на сегодняшний день нет, но согласно информации Росстата, в марте 2020 года промышленный гигант на сто процентов принадлежал иностранному юридическому лицу.

В январе Ространсназор «поймал» НМТП на загрязнении акватории угольной пылью и с тех пор зарегистрировал ещё несколько незначительных нарушений. Маловероятно, что нефтяное пятно могло выйти отсюда и добраться до места, где его обнаружили неравнодушные жители, но свою лепту в загрязнение моря предприятие вносит с завидной периодичностью, пусть и не в таких масштабах, как вышеупомянутые компании.

Прямо напротив пирсов АО «Приморский завод» – территория Находкинского морского рыбного порта, который тоже мог случайно засорить акваторию. Выпуск сточных вод предприятия не оборудован приборами учёта и проверяющие из различных инстанций с 2018 года предписывают эти приборы поставить. Среди владельцев рыбпорта три хабаровские компании и одна находкинская, которая, в свою очередь, тоже находится под контролем хабаровчан. «Клочок Хабаровска» в приморской Находке принёс своим владельцам 556 876 000 рублей за 2019 год.

Известное приморское предприятие ПАО «НБАМР» тоже располагается неподалёку от места загрязнения. Проверяющие в октябре обнаружили на территории Базы площадку для складирования отходов, не имеющую обособленной системы ливнестоков и без защиты от атмосферных осадков. Головная компания Находкинской Базы активного морского рыболовства находится в Москве. Чистая прибыль предприятия за 2019 год составила 798 200 000 рублей.

Отметим, что с 2017 по начало 2020 года только по Находке, согласно данным краевых СМИ, вынесено более 60 представлений проверяющих органов. В отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждено более 130 дел об административных правонарушениях...

Так или иначе, кто-то загрязнил акваторию порта в очередной раз и сейчас проверяющие органы заняты поиском компании, которая «нашкодила» и, что самое главное, попалась, потому что нарушения были зафиксированы у всех присутствующих, но резонанса в СМИ и блогосфере они не вызвали. Экологи Приморья выражают своё беспокойство и отмечают, что этот разлив - экологическая катастрофа краевого масштаба, но возникает вполне резонный вопрос, а осталось ли там что-то, что можно ещё отравить в нашем мёртвом заливе Находка?

Известный эколог, главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН доктор биологических наук Владимир Раков отметил, что нынешняя утечка может носить тот же характер, что и вытекший минувшей весной на берег озера Солёное мазут. Тогда взрыв цистерны отбросил крышку и расплескал нефтепродукт по берегу водоема. Очистка загрязнённой территории отняла много времени и сил, на место происшествия даже выезжали официальные лица, в том числе и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Не понимаю, о чём думают власти Находки? Ведь эта ситуация уже не в первый раз. Мне кажется, нужно было поручить надзорным органам ещё весной проверить места хранения топлива. Одного взрыва цистерны с мазутом городу не хватило? Нужно было, чтобы специалисты проверили всё и приняли меры, чтобы не допустить подобного. Судя по всему, на это решили не обращать внимания», - полагает Владимир Раков.

По его мнению, можно ожидать ещё не одну аварию – в Находке по всему городу разбросаны хранилища топлива и за ними необходимо строго следить.

«Есть в Находке ещё и нефтебаза. Если там такое произойдёт, то о чём можно говорить? А ведь ещё порт Козьмино, там тоже хранилище. Весь город в цистернах с нефтепродуктами и опасность накапливается с годами. Надо всем этим нужен строгий контроль», - считает доктор наук.

Андрей ГОЛУБЬ

Газета "Золотой Рог", Владивосток