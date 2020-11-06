Округ первый: муниципальная реформа заглянет во все районы Приморья

По планам, появление муниципальных округов закончится в крае до конца 2021 года

Главная задача муниципальной реформы – повысить качество жизни в муниципалитетах. За счёт, в том числе, упрощения системы управления и максимальной централизации ресурсов на уровне округа. То есть, больше никто не сможет сказать, что решить проблемы жителей невозможно из-за того, что нет полномочий или денег. Опыт перехода на муниципальный округ пережили уже восемь районов края.

Вопрос терминологии

В начале нулевых приморцам пришлось адаптироваться к тому, что в крае появились городские и сельские поселения. А с 2019 года приходится переучиваться на то, что они теперь живут в муниципальных округах.

Именно в этот период в Приморье началась муниципальная реформа по укрупнению административных единиц, существующих в регионе. По мнению экспертов, основная суть проводимой реформы состоит в прекращении «дробления» властных полномочий на местном уровне и их максимальной централизации на уровне округа.

Что такое округ? Это несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления (МСУ), которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам МСУ федеральными и региональными законами.

Из-за чего возникла необходимость укрупнения?

Ещё в Советском Союзе существовала трёхуровневая система управления. Тогда административное деление включало в себя федеральный уровень, региональный и муниципальный. Москва была центром республики, которая ставила задачи регионам (Хабаровску, Приморью и так далее), а те уже спускали директивы на уровень ниже.

В 2003 году действовавший ранее принцип изменили, введя в регионах двухуровневую систему местного самоуправления. На второй уровень отправили городские округа (таковых в Приморье сейчас 12) и муниципальные районы (их 22). На первом уровне оставили городские и сельские поселения. Всего таковых в крае 125.

Например, в Красноармейском муниципальном районе 10 муниципальных образований первого уровня (то есть посёлков и сёл), в Тернейском – 11, и так далее по всему краю.

На каждом из уровней существует административный аппарат: главы, заместители, депутаты. Однако зачастую решить важные для жителей того или иного посёлка на своём уровне администрация поселений не может. Зачастую причина банальная, – нет денег. Дело в том, что ситуация вызревала не один год.

Не пожалели

Первыми в крае появились «пробные» округа – Анучинский, Чугуевский и Пограничный. Следом по тому же пути пошли Лазовский, Октябрьский, Хорольский, Ханкайский и Тернейский округа. И уже весной отважные «первопроходцы» получили дополнительные дотации из бюджета – 245 миллионов рублей.

На эти деньги в новосозданных округах появились новые спортплощадки, закуплено оборудование в уже существующие спортивные комплексы, отремонтированы учреждения культуры и так далее. Кроме того, деньги можно тратить на развитие и поддержание системы ЖКХ, благоустройство парков, скверов, детских площадок и придомовых территорий, уличное освещение, ремонт дорог и мостов, приобретение спецтехники.

Естественно, что все расходы – с одобрения правительства. Необходимо было до 10 июня представить перспективные планы развития своих округов. Причём составить их так, чтобы было понятно: всё будет реализовано.

«Все проблемы, на решение которых будут направлены средства, были обозначены ранее самими жителями во время публичных обсуждений вопросов об объединении поселений в муниципальный округ. Мероприятия запланированы и, безусловно, будут выполнены в течение этого года», - подчеркнул глава Октябрьского округа Александр КАМЛЕНОК.

Кроме дополнительных бюджетных ассигнований, уход от многоуровневой системы позволит выровнять политический ландшафт региона. В частности, «закрыть» дополнительные конфликтные зоны, необходимость контроля за которыми существенно усложняет работу кураторов из правительства.

«Аргументы в пользу принятия правительством края муниципальной реформы сводились к двум простым вещам. Первая - это финансовая составляющая, которая связана с уменьшением бюрократического аппарата, повышением эффективности использования бюджетных средств и их перераспределением на иные нужды территорий. Второе - это появление более упрощённой и понятной вертикали власти на местах», - поделился своим мнением на текущий процесс политолог Павел НАЛИВАЙКО.

Помогут с перспективами

Сейчас реформа местного самоуправления идёт по всей стране. Как отмечают эксперты, у нового вида муниципального образования появится возможность консолидировать представительские и административные ресурсов на одном месте. Это позволить оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления. То есть, вместо того, чтобы выделять бюджеты на три маленьких посёлка, которые из полученных денег смогут только заплатить заработную плату местным чиновникам, бюджет будет укрупнён, а вот расходы на административный аппарат снизятся: просто не будет дублирующих должностей в разных населённых пунктах. Кроме того, создание одного муниципального округа позволит создать единый план развития территории. И уже согласно этому документу единая администрация начнёт работу по выстраиванию логистики, системы налогов и сборов, формированию единой транспортной системы и так далее.

Как отмечает политолог Павел Наливайко, когда проводилась реформа местного самоуправления в 2003 году, законодатель исходил из необходимости приблизить власть к народу. Помимо районов и городских округов тогда появились городские и сельские поселения. С одной стороны, местные жители стали непосредственно участвовать в формировании органов власти «на местах», с другой, это привело к раздуванию бюрократического аппарата, путанице в полномочиях, отмечает эксперт.

- В итоге последние лет десять именно поселения жалуются на отсутствие средств для полноценного развития и осуществления своих полномочий.

Новый виток реформы местного самоуправления назревал давно. В том же Приморье более ста тридцати различных поселений, большая часть которых, согласно нынешним нормам закона, может быть преобразована в муниципальные округа. В первую очередь это касается тех поселений, которые расположены компактно друг к другу. Также часто встречаются случаи, когда в административном центре района есть ещё и администрация поселения. Соответственно всё это приводит к неэффективным тратам бюджетных средств как на зарплаты муниципальным чиновникам, так и на выборы глав и муниципальных комитетов, - отмечает политолог.

По словам эксперта, новая реформа - это тот случай, когда уменьшение количества поселений приведёт к улучшению качества управления «на местах». У муниципальных районов появится шанс развиваться, а не выживать, как это происходит сейчас.

Аляна РУДИЧ

Газета "Золотой Рог", Владивосток