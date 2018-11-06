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Добро пожаловать в Канвандо
Приморье отметило юбилей дружбы с провинцией Республики Корея
Приморский край отметил 20-летие установления дружественных связей с провинцией Канвандо Республики Корея. В честь этого события во Владивостоке на прошлой неделе состоялось яркое мероприятие «День Канвандо», в рамках которого был представлен туристический и экономический потенциал двух регионов.
Взаимные контакты Приморья и Канвандо начались в 1994 году с подписания соглашения о содействии обмену и сотрудничеству. Через четыре года, 27 мая, между регионами были официально установлены дружественные отношения. 2000-е годы обозначились активным развитием сотрудничества в сфере транспорта, благодаря которому активизировался обмен делегациями в области культуры, спорта и образования. Сегодня провинцию Канвондо и Приморский край объединяет круизное и авиа-
сообщение.
В рамках «Дня Канвандо» первые лица провинции, представители власти столицы Приморья, а также руководители крупных туристических агентств обсудили возможности сотрудничества двух регионов и нашли новые точки взаимного интереса. Так, по словам экспертов, у Приморского края и Канвандо появляются новые возможности развития отношений, благодаря реализации инициативы «Девяти мостов» и созданию режима Свободный порт Владивосток. В рамках данных инициатив ожидается, что новые инвестиционные проекты будут активно продвигаться и реализовываться в двух регионах.
Проект «Девять мостов» включает в себя соответствующее число направлений: газовая промышленность, развитие железнодорожного сообщения, создание портовой инфраструктуры, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, сельскохозяйственное производство, рыбное хозяйство и создание новых рабочих мест. По каждому пункту Приморскому краю и провинции Канвандо есть что предложить друг другу.
Также эксперты возлагают большие надежды на развитие круизного сообщения, связывающего Владивосток и Донхэ. «Одним из основных достижений в сфере туризма двух регионов стало открытие северного круизного маршрута, связывающего Приморье, Канвандо и Японию. Кроме того, мы планируем расширять наше сотрудничество в области логистики», – рассказал в ходе мероприятия пресс-секретарь провинции Канвандо ПАК Чон Ван. В свою очередь, вице-губернатор провинции Канвандо по экономическим вопросам ЧОН Ман Хо считает, что необходимо и впредь прилагать усилия для укрепления экономического сотрудничества во имя развития обоих регионов.
Также в рамках «Дня провинции Канвандо» в холле гостиницы Lotte Hotel Vladivostok работала фотовыставка, на которой были представлены фотографии провинции Канвандо и Приморья. После мероприятия работы были выставлены в администрации Приморья, а затем переданы в дар филиалу Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке.
На фото: В рамках «Дня Канвандо» первые лица провинции, представители власти столицы Приморья, а также руководители крупных туристических агентств обсудили возможности сотрудничества двух регионов и нашли новые точки взаимного интереса.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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