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Бизнес-гороскоп: Весам стоит взвешивать свои финансовые решения
Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября
ОВЕН. На этой неделе в финансовом плане вы можете получить даже больше, чем ожидаете. Только не торопите события и не пасуйте перед трудностями. Денег должно хватить на всё. Однако вам все же не стоит превращаться в транжиру. В понедельник или в четверг вероятны денежные поступления.
ТЕЛЕЦ. В начале недели будьте предельно внимательны, так как ваша неосведомленность в каких-то финансовых вопросах может быть использована против вас и во вред делу. В пятницу не отказывайтесь от командировок и неформальных деловых встреч, так как у вас там завяжутся полезные связи.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благополучна в финансовом плане. Ваши творческие идеи понравятся начальству и коллегам и принесут прибыль вашему бизнесу. Вероятен еще и незапланированный заработок, который открывает новые возможности.
РАК. Финансовое положение начинает стабилизироваться, что позволит вам спокойно смотреть в будущее. Ваша карьера сейчас весьма успешно развивается. В пятницу вероятны новые денежные поступления, которые необходимо грамотно распределить.
ЛЕВ. В понедельник или вторник вероятно непонимание и конфликты на работе. Налаживать многие деловые связи придется заново. Не швыряйтесь деньгами, они могут быстро иссякнуть, испугавшись чрезмерной щедрости хозяина.
ДЕВА. Финансовое положение выравнивается. В четверг постарайтесь быть внимательнее и доверять только официальным бумагам. В пятницу хорошо бы не давать в долг и не брать кредитов. Покупки лучше совершать в субботу.
ВЕСЫ. На этой неделе вам придется последить за своим бюджетом. Хорошее настроение и стремление к свежим впечатлениям нанесут по нему довольно существенный удар. Уж слишком расточительными могут оказаться ваши душевные порывы. В выходные лучше вообще не планировать шопинг.
СКОРПИОН. Финансовое положение будет стабильным, ваш авторитет на работе укрепляется. Вы даже сможете дать несколько полезных советов начальству. В эти дни благоприятно приобретение недвижимости или покупка нового автомобиля.
СТРЕЛЕЦ. Ждите достойной оплаты своего труда. Если вы проявляли инициативу и много работали, то получите хорошую прибыль. В конце недели вероятны крупные финансовые поступления.
КОЗЕРОГ. Финансовых поступлений на этой неделе ждать не приходится. В среду желательно не планировать деловых встреч и не заключать сделок. Будьте внимательны при подписании документов. Не носите с собой крупные суммы наличными, лучше пользуйтесь банковской картой.
ВОДОЛЕЙ. Особо крупных звезд с финансового небосклона вам хватать не придется. Однако на самое необходимое средства будут, и даже еще на отдых останется. Во второй половине недели проявите настойчивость в решении деловых вопросов, это принесет вам прибыль.
РЫБЫ. На этой неделе возможно улучшение и стабилизация финансового положения. Важно только не отсиживаться за спинами коллег, а проявить инициативу. Четверг - удачный день для крупных покупок. Постарайтесь в субботу не попасться на удочку авантюристам.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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