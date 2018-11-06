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Новые меры социальной поддержки приморцев
06 Ноября 2018, 12:55 | Приморье
Четыре новых закона будут работать в Приморье
Краевые законы, принятые по инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
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