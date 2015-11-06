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Международный конгресс стал площадкой для презентации нацпарка "Земля леопарда"
Заместитель директора по туризму и экопросвещению национального парка «Земля леопарда» Зиля Ибатуллина представляет молодежное экологическое движение Дальнего Востока на Международном конгрессе Друзей заповедных островов, который проходит в Воронеже со 2 по 6 ноября, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
Движение Друзей Заповедных островов, организованное ЭкоЦентром "Заповедники", существует почти 15 лет, и охватывает не только регионы нашей страны, но и ближнее зарубежье – Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. В этом году Международный экологический конгресс посвящен 100-летию заповедной системы России. Участники мероприятия - молодежь, педагоги и сотрудники особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ходе конгресса не только делятся опытом, но и разрабатывают план действий по подготовке к юбилейной дате.
Насыщенная программа конгресса открылась с торжественной церемонии, на которой помимо прочих было показано видеоприветствие Клуба друзей «Земли леопарда» из школы №2 села Барабаш. Ребята рассказали о том, как они помогают сохранять природу Приморского края, и представили участникам конгресса свой талисман – войлочного леопарда по имени Масямба Кузьмич. Зиля Ибатуллина вышла на сцену с этой игрушкой и поделилась просьбой ребят повязать на фигурке ленточки с контактами других экологических клубов, представленных на конгрессе.
В силу удаленности Приморского края от центральной России, ребята из Хасанского района не смогли побывать на конгрессе лично, однако опыт их поддержки «Земли леопарда» ярко представлен на этом мероприятии. Несмотря на молодость национального парка, благодаря активной работе Амурского филиала WWF России, Клуб друзей «Земли леопарда» существует более 10 лет. За это время уже не одно поколение школьников приняло участие в различных экологических акциях, конкурсах и проектах. Об успехах прошлого и планах на будущее коллегам рассказала Зиля Ибатуллина.
«Движение заповедных островов объединяет более сотни Клубов друзей по всей России и вносит неоценимый вклад в развитие экологического просвещения на заповедных территориях, - говорит Зиля Ибаттулина. – Одна из важных целей Конгресса - наладить сотрудничество между молодежными коллективами, чтобы они смогли обменяться опытом, найти ответы на волнующие вопросы и вместе объединить усилия для сохранения природных комплексов нашей планеты. Я надеюсь, что Клубы друзей национального парка "Земля леопарда" смогут принять участие в следующих встречах Друзей заповедных островов, чтобы лично почерпнуть опыт других ребят и поделиться своим».
Вместе с тем Международный конгресс стал прекрасной площадкой для презентации национального парка «Земля леопарда» в целом. Так, одна из станций экологического квеста для юных участников мероприятия посвящена «Земле леопарда» как уникальной территории, на которой живет самая редкая крупная кошка мира. Здесь ребята узнают о способах изучения этого хищника, а также примут участие в игре по сличению узора пятен нескольких леопардов.
Также в рамках конгресса прошли различные образовательные и развлекательные мероприятия, главная цель которых - привлечение внимания общественности к вопросу развития заповедных территорий. Участники продемонстрировали результаты своей деятельности за последние годы, а также обсудили новые предложения, проекты и варианты эффективного сотрудничества в будущем.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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