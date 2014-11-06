Какова цена ордена?

Для кого-то медали и ордена - символ признания заслуг, для кого-то - хобби или инструмент для инвестиций, а для кого-то и лом драгоценного металла

В наградах и памятных знаках, как в капле воды, отражается история и сегодняшний день любой страны. Меняются традиции и главные ордена, но кавалеры не уходят в прошлое, они есть и сегодня, если удостаиваются ордена. У знатоков фалеристики на этот счет есть замечание: кавалер - это тот, кто награжден орденом, который носят на груди. Тот, кто удостоен ордена, который носят на шее, - командор, на ленте через плечо - гроссмейстер.

Историю нашей страны в орденах и медалях пишет приморский писатель и эксперт-фалерист Сергей ШИШКОВ. Его книги «Награды СССР. 1918-1991 гг.», «Награды современной России», «Награды Русской Православной церкви» получили высокую оценку как профессионалов-фалеристов, так и широкой читательской общественности и стали уже своеобразным раритетом. На выходе очередной щедро иллюстрированный труд - о маршалах Советского Союза.

О наградах советской страны и современной России, о приморских памятных знаках и медалях, о новой книге, которая готовится к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «ЗР» побеседовал с Сергеем Шишковым.

- Сергей Станиславович, почему именно награды стали вашей главной темой?

- С 1972 года я начал собирать ордена, медали, воинские знаки и почти за 25 лет собрал довольно серьезную коллекцию, большой архивный материал. Естественно, общаясь с друзьями, часто рассказывал о своих находках, стал, как они говорили, ходячей энциклопедией. Именно друзья посоветовали сделать книгу о наградах, которая и вышла в 1996 году. К этому времени Советский Союз распался и какой-то более-менее систематизированной информации не было. Поэтому тираж в тысячу экземпляров разлетелся махом, что показало: мы на правильном пути. Потом были еще одно издание о наградах СССР и о наградах современной России, единственная в своем роде книга о наградах Русской Православной церкви.

- Чем, на ваш взгляд, различаются награды СССР и современной России?

- Они отличаются в корне. Над советскими наградами работали профессионалы, которые вкладывали в них душу. Была целая плеяда художников-модельеров. Эти награды были продуманными и очень качественно выполненными - их делали на монетном дворе. Не надо забывать, что награды военного времени проходили утверждение на самом высоком уровне, для этого изготавливались пробники, которые ложились на стол Сталина. Благодаря такому выстроенному процессу результат получался достойный.

Современные награды, к сожалению, сделаны наспех. И этим все сказано. Хотя, конечно, и они изготавливаются на Госзнаке, но в них нет той теплоты, которая идет от советских наград. Они, можно сказать, немножко топорные.

- А что касается материала?

- Государственные награды Советского Союза и России - самые дорогие, ведь они сделаны из драгметаллов: серебра, золота, платины, есть вкрапления бриллиантов и рубинов - в зависимости от того, какие это ордена. В зарубежных странах они зачастую сделаны из простых металлов, но там за каждым орденом есть материальная составляющая: и титулы дают, и земельные наделы, и финансовые выплаты, вплоть до пожизненного содержания. У нас, к сожалению, не так; я, например, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, увольняясь в запас, получил за эту медаль два оклада, и все. Мой товарищ, полковник в отставке, награжден несколькими государственными наградами, но он за них не получает ничего. Парадокс - стерлась разница между теми, кто работал хорошо, рисковал своей жизнью, и теми, кто лишь отсиживал положенное время, пенсия одна и та же.

Впрочем, постепенно современная наградная система в нашей стране выстраивается и упорядочивается, ушли в прошлое времена, когда едва ли не каждую госнаграду можно было купить. Кстати говоря, этот же подход к наградам существовал и в Русской Православной церкви. Еще недавно там вручали ордена, например, за крупные пожертвования на строительство храма, теперь, насколько известно, этого нет.

- Какова роль награды в современном обществе?

- За каждой наградой стоит человек, события, подвиг. Важно лишь, чтобы награда нашла своего героя. И я с пониманием отношусь к награждениям - прошлым и современным - военачальников, конструкторов, врачей, ученых, выдающихся артистов. Огорчает, что теперь в числе награжденных все реже можно встретить рядовых тружеников, честно, достойно и самоотверженно выполняющих свое дело.

Очень хорошие слова известного фалериста-исследователя Всеволода МОЖЕЙКО взял я в качестве эпиграфа ко всем своим книгам: «Учение о наградах называется фалеристикой. Как в капле воды, в фалеристике отражены история, ее законы, ее поступательные процессы. Страницы фалеристики повествуют о храбрости и честолюбии, отваге и лести, коварстве и преданности, предательстве и бескорыстии. Фалеристика драматична, как драматична сама история». Лучше не скажешь.

- Расскажите о книге, над которой вы сейчас работаете?

- В 2015 году будет отмечаться великая дата - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-летие учреждения маршальского звания, этим двум датам и посвящена новая книга. В ней собраны материалы обо всех маршалах Советского Союза, их портреты, биографические справки, наградные документы, фотографии из семейных архивов. Например, в разделе о маршале ЖУКОВЕ помещены его автобиография, взятая из личного дела, грамота о том, что ему присвоено звание маршала, его фотография с первыми трижды Героями Советского Союза - ПОКРЫШКИНЫМ и КОЖЕДУБОМ.

Интересные материалы удалось собрать о маршале ВАСИЛЕВСКОМ. Мне из его семьи передали документы на ордена Победы - за номером два (первым орденом Победы был награжден Жуков) и за номером восемь. Нам удалось найти его удостоверение личности на имя генерал-полковника Васильева, выданное с целью сокрытия личности маршала на период боевых действий с Японией.

- Собирая этот материал, вы представляете себе читателя ваших книг, кто он? Или эти книги больше листают и рассматривают?

- Любая книга может быть и пролистана, и прочитана. Для кого эти книги? Во-первых, для молодежи, во-вторых - для людей, которые интересуются фалеристикой и историей, в-третьих - для коллекционеров. Потому что они являются и каталогами, на каждую книгу, кстати, имеется авторский сертификат. А если взять книги о советских наградах, то там еще приведены таблицы с данными о весовом содержании драгметаллов. Когда мы имеем орден и разбираем его, каждая часть должна соответствовать этой таблице. Коллекционер кладет такую деталь на электронные весы, а данные не совпадают, значит, это подделка. Когда вышла данная книга, она была очень неудобной для многих коллекционеров, вскрылись какие-то нелицеприятные вещи.

Кому эти книги уж точно могли бы пригодиться, так это кинорежиссерам и всем, кто связан с созданием достоверных деталей времени в своих киноработах. Смотришь современные сериалы и диву даешься полному незнанию собственной истории. Показывают работника милиции 50-х годов, якобы ветерана войны, а у него наградная планка медали к 100-летию В.И. Ленина. С петлицами и погонами - полная путаница.

- Вы считаете, это важно?

- Мы же, когда смотрим фильм, проникаемся той эпохой, тем временем. И меня такая неточность огорчает.

- А кто-то рассматривает орден, другую награду лишь как лом драгоценного металла?

- Бывает и такое. Был у меня знакомый ювелир на Украине, в мастерской которого стояла целая литровая банка платиновых барельефов Ленина с орденов Ленина. Золотую часть ордена переплавляли на цепи покидающие страну люди, а барельефы из тугоплавкого материала - платины - оставались у ювелира до лучших времен. Наверное, сегодня он переплавил и их.

- Приходится ли вам сталкиваться с подделками государственных наград?

- Постоянно.

- Кто-то приносит на экспертизу?

- На экспертизу мне заведомую подделку не понесут, чтобы не «спалиться». Не раз помогал определить подлинность той или иной награды сотрудникам полиции, таможни. Бывало, когда друзья показывали мне свои коллекции, я обнаруживал подделки. Но это неблагодарное дело - сказать своему другу, что его обманули. Он пойдет разбираться к тому, кто данную вещь продал… А вещи-то очень дорогие!

- Можно обозначить порядок цен?

- Могу назвать, за какую сумму были проданы некоторые награды. Например, орден Ушакова I степени и Нахимова I степени - за 350-400 тыс. долларов США каждый, орден Суворова I степени - за 150 тыс. долл., орден Богдана Хмельницкого I степени (он из всех «полководцев» - самый редкий, был учрежден по предложению Хрущева в 1944 году) - за 130 тыс. долл.

- Сергей Станиславович, а в мире наград существует мода?

- Думаю, нет, это довольно консервативная сфера. Кроме того, существуют жесткие ГОСТы, регламентирующие изготовление государственных наград. Кстати говоря, положен законодательный предел полной вакханалии с наградами, похожими на государственные, всевозможных обществ, комитетов и академий. Кое-кто, правда, в 90-е годы успел обвешаться такими орденами и медалями, теперь в этой сфере поставлена точка.

Но если немножко вернуться к теме моды и предпочтений, то многие отдают предпочтение наградам, которые носятся на плечевой ленте и на шее. Знаете ли вы, что обладатель ордена, который носится на груди, - кавалер, на шее - это командор ордена, на плечевой ленте - гроссмейстер?

Один мой товарищ награжден главой Дома Романовых Марией Владимировной орденом Николая Чудотворца I степени. И если он будет приглашен на бал, то вправе надеть под смокинг гроссмейстерскую ленту. Вообще, должен заметить, что самые красивые награды были в дореволюционной России. Жаль, что некоторые традиции их изготовления ушли в прошлое.

- Между тем в современной России рождаются новые традиции, и в регионах разрабатываются собственные медали и памятные знаки. Вы тоже участвуете в этой работе?

- С большим интересом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в Приморском крае все награды, выпущенные за последнее время, разработаны мной. Это медали «70 лет Приморскому краю», «75 лет Приморскому краю», «150 лет городу Владивостоку», «Город воинской славы», некоторые другие. Когда вручают такую медаль ветерану, у деда аж слезу пробивает. В такие моменты понимаю, что все не зря: и моя коллекция, и книги о медалях и орденах, и разработанные мной награды. Все-таки это хорошая возможность сказать многим людям «спасибо» за их вклад в развитие нашего края, засвидетельствовать признание и уважение общества.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.