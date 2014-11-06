Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВВО отправил 37,5 тысяч тонн устаревших боеприпасов на утилизацию
ВВО завершает отправку устаревших боеприпасов на специализированные предприятия для их дальнейшей утилизации, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С начала текущего года со складов и арсеналов Восточного военного округа более 37,5 тысяч тонн устаревших боеприпасов, выслуживших установленные сроки, отправлено на специализированные предприятия для последующей утилизации.
На сегодняшний день предприятия промышленности получили около 92 процентов боеприпасов, подлежащих утилизации в текущем году.
Офицеры службы ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа осуществляют постоянный контроль за производственным процессом утилизации устаревших мин и снарядов.
В декабре текущего года Восточный военный округ планирует завершить отправку устаревших боеприпасов на специализированные предприятия.
Напомним, что в соответствии с государственными контрактами на гражданские предприятия с баз хранения округа, в текущем году должно быть отправлено 40 тысяч тонн мин и снарядов с истекшим сроком годности.
Новости тематики
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Новости раздела
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Приморье - не при море
- Самая приморская работа
- Догнать и перегнать Сан-Франциско
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин