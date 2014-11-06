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В Приморье стартует антинаркотическая акция
17 ноября в Приморском крае начинается второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция продлится до 28 ноября.
По информации краевого управления наркоконтроля, главной целью акции является информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья.
Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно по телефонам:
245-45-30 (круглосуточно) – «телефон доверия» УФСКН России по Приморскому краю;
249-04-91 (круглосуточно) – «телефон доверия» УМВД России по Приморскому краю.
Отметить адрес наркопритона, нарколаборатории или место произрастания наркотических растений можно и на интерактивной карте. Информация поступит в штаб акции и будет оперативно проверена.
Также приморцы могут отправить сообщение на электронную почту info@25.fskn.gov.ru или заполнить специальную форму здесь.
Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает:
238-64-64 – департамент здравоохранения Приморского края.
Задать вопросы и высказать предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы можно по телефону:
220-94-14 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни) – краевой департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей.
Свои «горячие линии» действуют также во всех муниципальных образованиях Приморья:
Артем - 8 (42337) 9-87-84;
Арсеньев - 8 (42361) 4-29-93;
Лесозаводск - 8 (42355) 25-3-84;
Дальнегорск - 8 (42373) 3-16-80);
Дальнереченск - 8 (42356) 3-32-89;
Спасск-Дальний - 8 (42352) 2-43-74;
Находка - 8 (4236) 74-53-53;
Уссурийск - 8 (4234) 32-96-75.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Приморском крае уже восьмой год и доказала свою эффективность. Первый этап акции в 2014 году проводился с 17 по 28 марта. За данный период на телефоны доверия и «горячие линии» от граждан и организаций поступило около 500 обращений.
Напомним, по мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, проблема наркомании является социально-криминальной и должна решаться одновременно на нескольких уровнях.
«Это, безусловно, и работа с каналами распространения наркотических веществ, и с потребителями. Не будет потребителя, не будет и предложения. Также необходимо создавать в молодежной среде нетерпимость к наркотикам – это должно быть не модно», - обозначил глава региона.
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