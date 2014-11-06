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Вопрос, продолжится ли приватизация жилья, повис в воздухе

06 Ноября 2014, 10:25 | Приморье

Во Владивостоке к специалистам по приватизации жилья ежемесячно обращается до 200 семей, которые еще не воспользовались своим правом на приватизацию государственного жилья, несмотря на то что с ее начала прошло уже более 20 лет.

Всего в городе в настоящее время неприватизированными остаются около 10-11% государственной жилой собственности.

Специалисты считают, что принципиально важно, чтобы приватизация жилья в стране законодателями была сделана бессрочной, чтобы все могли реализовать свое право. Кстати, в муниципальную собственность Владивостока до сих пор передается жилье, которое выводится из статуса общежитий. И по нему тоже идет приватизация.

Сейчас, как это бывало и ранее, под окончание срока очередного продления приватизации жилья, который завершается 1 марта 2015 года, поток заявлений снова возрос, хотя этот поток уже далеко не тот, что в прошлые годы. Некоторых, в частности, подстегнуло заявление председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея СТЕПАШИНА, который недавно сказал, что «необходимо заканчивать вопрос с бесплатной приватизацией жилья», потому что это мешает решать вопросы проведения капитального ремонта жилья и переселения людей из ветхого и аварийного фонда. Чиновник считает, что приватизацию стоит продолжить только на платной основе или сделать весь оставшийся фонд арендным и перевести всех проживающих в нем людей в разряд арендаторов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: недвижимость  приватизация 



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