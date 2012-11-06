Десять студентов ДВФУ удостоены стипендий корейского фонда

Дальневосточный федеральный университет вошел в число четырех зарубежных вузов, студенты которых получили поддержку фонда Санхак. Помимо ДВФУ премии получат студенты Сахалинского государственного университета и двух вузов Китая.

Из рук председателя корейского фонда ЛИ Ги Санга стипендии получили девять студентов Инженерной школы и одна аспирантка Школы биомедицины ДВФУ.

Директор Инженерной школы Александр БЕККЕР отметил, что фонд Санхак может стать хорошим каналом связи для активного развития взаимоотношений с ведущими корейскими университетами, а сотрудничество с фондом может выйти и за рамки стипендиальных программ.