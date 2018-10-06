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Во Владивостоке найдут место "Благому делу"

06 Октября 2018, 15:41 | Приморье

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поддержал «Благое дело»

Глава Владивостока Виталий Веркеенко встретился накануне, 5 октября, с руководителем  благотворительной организации «Благое дело» Геннадием Антроповым. Глава города приехал в мастерскую известного художника-керамиста и создателя программ реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями для того, чтобы обсудить – чем город может помочь этой организации, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Поводом для встречи стал недавний неприятный случай, когда организации не разрешили продавать изделия, созданные руками ребят-инвалидов, на центральной площади в День тигра. Действительно, организатором мероприятий - московским фондом «Амурский тигр» - не была предусмотрена продажа сувенирной продукции, кроме официальной.

На странице автора поста в Фейсбук Виталий Веркеенко оставил свой комментарий: «Бредовая ситуация, поручения давал. Конечно, выходите, Геннадий! И на площадь (где организатор Фонд Амурский Тигр), и на спортивную набережную (организатор город). Связь держите со мной!»

Накануне праздника вопрос с организаторами удалось разрешить, город настоял на выделении места для «Благого дела» на площади, и ребят там ждали. Но, к сожалению, видимо получился «сломанный телефон»… На набережной Спортивной гавани места для продажи сувенирной продукции предоставили заранее, и все могли увидеть, каким спросом пользовались чудесные поделки ребят.

И вот теперь, в мастерской на Светланской, 69д, Геннадий Антропов и Виталий Веркеенко говорили о том, какая поддержка нужна «Благому делу», чтобы организация и дальше могла вести свою благородную деятельность долгие годы.


 

 

 

 

 

Геннадий Антропов рассказывал о своей организации, о ее создании и развитии различных проектов, о детях с ограниченными возможностями и неограниченными талантами, о родителях таких особенных ребят – людях самоотверженных, но тоже нуждающихся в поддержке. О педагогах и волонтерах, которые умеют вдохновлять и вселять надежду. Об удачах и разочарованиях. О незрячих маленьких мастерах, о "ментальных" детях, которые удивительным образом раскрываются в творчестве. О глине, печах для обжига и поистине гениальных произведениях, которые выходят из рук его маленьких и больших учеников.

- Геннадий Викторович, вы ведете замечательную деятельность, очень нужную городу и тысячам семей – спасибо вам! Мы готовы предложить реальную поддержку организации по ряду позиций, - обратился к мастеру Виталий Веркеенко. – Прежде всего, ваша организация, безусловно, нуждается в хороших, популярных точках продаж. Одним из таких мест может стать сувенирный магазинчик в районе памятника Кириллу и Мефодию. Видовая площадка очень посещаема, и ваши замечательные изделия обязательно найдут своего покупателя. Тем более, это не массовая продукция, а уникальные вещи ручной работы, с душой и теплом рук ваших воспитанников. Площадка вместе с магазином – в собственности ДВФУ, обязательно переговорю с руководством, чтобы предоставить торговое помещение вам. В ближайшее время там планируется начало строительства большого музейно-образовательного комплекса, однако и видовая площадка, и магазинчик останутся доступными для жителей города и туристов. А в перспективе, когда новое учреждение будет построено, поток гостей вырастет в разы. И каждый из них сможет увезти особенный сувенир из Владивостока.

Кроме того, глава города предложил «Благому делу» занять одно из 17 торговых мест, включенных в схему НТО на другом  популярном месте – на Спортивной набережной.

Затем Виталий Веркеенко дал поручение заместителю начальника управления муниципальной собственности Татьяне Юртаевой подыскать подходящее помещение для организации.

- Какая площадь вам нужна?

- Порядка 300-500 квадратных метров – чтобы разместилась мастерская, где будут проходить занятия для детей и взрослых, склад для глины, других материалов и оборудования, печи для обжига, помещение для реквизита – у нас есть театральный проект для особенных детей, выставочный зал. Хорошо, если будет двор – его также сможем использовать для мастер-классов. А сами помещения нужны по возможности в первом или цокольном этаже – чтоб мы никому не мешали и прошли по нормам пожарной и санитарной безопасности, - высказал пожелания Геннадий Антропов.

- Да, проработаем все возможные варианты, чтобы предложить вам хорошее помещение – на безвозмездной основе. Кроме того, дам поручение специалистам управления экономического развития, а также управления культуры – приглашать вас на все городские ярмарки и мероприятия – с вашей сувенирной продукцией.

Также существенной мерой поддержки могут стать городские гранты – для реализации отдельных проектов «Благого дела».

- Да, мы хотим поучаствовать в конкурсе за грант и приобрести фото и видеооборудование – чтобы продвигать нашу организацию и художественную  продукцию в Интернете – это в современных условиях может стать наиболее эффективным, - поделился Геннадий Антропов.

Виталий Веркеенко еще раз с огромным интересом осмотрел выставку работ и оставил запись в книге отзывов: "С благодарностью к благому делу, которое вы делаете для наших детишек и нашего города".

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: благотворительность  Веркеенко  Благое дело 



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