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Две трети приморцев мечтают о гибком графике работы
Две трети приморцев считают гибкий график работы наиболее привлекательным для себя. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", каждый второй уверен, что такой режим повысит производительность его труда.
Главное преимущество гибкого графика в глазах работников – возможность самостоятельно распределять рабочее время, а значит, можно будет успешно сочетать работу и личную жизнь. В этом уверены более 58% опрошенных HH.ru. Еще один плюс, который отмечают многие соискатели, состоит в более удобном распределении рабочего времени (56%).
В то же время, по мнению респондентов, есть в гибком графике и свои «подводные камни»: так, люди опасаются, что при гибком графике сложнее будет взаимодействовать с коллегами (31%), уменьшится доход (30%), а рабочий день в реальность станет дольше (17%).
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