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Приморцы могут помочь выбрать Мисс и Мистер студенчество
Голосование за обладателей Приза зрительских симпатий регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер студенчество России» стартовало в Приморском крае. Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в краевом департаменте по делам молодежи, поддержать понравившихся участников можно в группе мероприятия вконтакте.
«Для финального этапа конкурса, который пройдет в эту пятницу октября, отобрано 14 конкурсантов – по 7 парней и девушек. Сейчас ребята работают в интенсивном режиме – оттачивают сценическое мастерство, хореографию, спортивную подготовку, репетируют творческие номера. В финале мы увидим шоу красоты и талантов. У приморцев есть шанс уже сейчас поддержать конкурсантов и проголосовать за них», – отметил директор департамента Александр Кайданович.
Финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер студенчество» пройдет 7 октября в 18.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд». Студенты вузов могут получить пригласительные в молодежных центрах вузов.
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