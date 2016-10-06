Приморцы могут помочь выбрать Мисс и Мистер студенчество

Голосование за обладателей Приза зрительских симпатий регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер студенчество России» стартовало в Приморском крае. Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в краевом департаменте по делам молодежи, поддержать понравившихся участников можно в группе мероприятия вконтакте.

«Для финального этапа конкурса, который пройдет в эту пятницу октября, отобрано 14 конкурсантов – по 7 парней и девушек. Сейчас ребята работают в интенсивном режиме – оттачивают сценическое мастерство, хореографию, спортивную подготовку, репетируют творческие номера. В финале мы увидим шоу красоты и талантов. У приморцев есть шанс уже сейчас поддержать конкурсантов и проголосовать за них», – отметил директор департамента Александр Кайданович.

Финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер студенчество» пройдет 7 октября в 18.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд». Студенты вузов могут получить пригласительные в молодежных центрах вузов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.