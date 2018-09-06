www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.46 р. 100 JPY: 61.41 р.
EUR: 79.14 р. 10 CNY: 10.01 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс

06 Сентября 2018, 13:35 | Приморье

Международный день благотворительности волонтеры «Благого дела» провели в парке «Изумрудная долина», куда пригласили воспитанников детского дома г. Уссурийска

В Приморье Международный день благотворительности, который во всем мире отмечается 5 сентября, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Благое дело» провела в ландшафтно-историческом парке «Изумрудная долина». Волонтеры организации провели для воспитанников Уссурийского детского дома - участников Открытых соревнований «Будущее зависит для тебя» - занятие по изготовлению и росписи керамических изделий. Мастер-класс прошел при участии Приморского регионального отделения компании «МегаФон».

Более 10 лет «Благое дело» помогает детям и молодым людям с особенностями развития осваивать различные виды творчества. Художники, дизайнеры и керамисты Владивостока занимаются с ребятами изготовлением и росписью игрушек, сувениров, изделий из глины. С 2014 года компания «МегаФон» поддерживает добровольческий проект, выделяя средства на покупку материалов и оборудования. Недавно организация в очередной раз получила средства для реализации проекта «Творчество – неограниченные возможности». На них будут закуплены кисти, краски, глазури, ангобы для проведения уроков арт-терапии.

 


 

Международный день благотворительности волонтеры «Благого дела» провели в парке «Изумрудная долина», куда пригласили воспитанников детского дома г. Уссурийска.  Мальчишки приняли участие в мастер-классе по изготовлению керамической посуды в технике отминки гипсовой формы, а девочки расписывали сувенирные изделия.


 

 


 

 

«Мы стремимся к всестороннему развитию ребят, – говорит Игорь Жовниренко, директор детского дома г. Уссурийска. – Весной этого года футбольная команда наших «малышей» прославилась на всю страну, выиграв Открытые соревнования по футболу «Будущее завит от тебя», которые проводит компания «МегаФон», и сейчас мы собираемся в призовую поездку в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал». Но, оказывается, наши футболисты – и девочки, и мальчики -  еще и талантливые художники! Удивительно, с какой тщательностью они изготавливали керамику, и какие прекрасные работы у них получились!»

Кроме того, ребята приняли участие в квесте, организованном компанией «МегаФон», во время которого смогли продемонстрировать знание истории родного города, развить навыки навигации в интернете и использования обучающих программ.

«У компании «МегаФон» немало социальных инициатив, -- говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Открытые соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя» - один из наиболее ярких и значимых проектов; также мы всегда рады поддержать волонтеров «Благого дела» в социальной адаптации молодых людей с особенностями развития. Символично, что в Международный день благотворительности мы собрали всех их на одной площадке. И, конечно, отдельное спасибо – администрации парка «Изумрудная долина», которая помогает нам в реализации наших социальных проектов».

«Наш проект – добровольческий, все занятия проводятся на безвозмездной основе, поэтому сложно переоценить поддержку журналистов, волонтеров, администрации Приморского краевого художественного колледжа и компании «МегаФон», –  говорит директор АНО «Благое дело» художник Геннадий Антропов. – Такие уроки очень важны для особенных детей, они помогают повысить личную самооценку, пережить позитивные эмоции, недоступные в обычной жизни. А для здоровых – это всегда возможность раскрыть собственные таланты, познать радость творчества, посмотреть иначе на мир и привычные вещи. Работы, которые сегодня сделали воспитанники Уссурийского детского дома, - яркие и интересные. Раскрашенные сувениры ребята сразу забрали с собой, а изделия из глины мы увезли в нашу мастерскую во Владивосток – после обжига и покрытия глазурью мы вернем их авторам уже полноценными керамическими изделиями».

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: Благое дело  изумрудная долина  Мегафон  Будущее зависит для тебя 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru