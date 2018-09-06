В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс

Международный день благотворительности волонтеры «Благого дела» провели в парке «Изумрудная долина», куда пригласили воспитанников детского дома г. Уссурийска

В Приморье Международный день благотворительности, который во всем мире отмечается 5 сентября, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Благое дело» провела в ландшафтно-историческом парке «Изумрудная долина». Волонтеры организации провели для воспитанников Уссурийского детского дома - участников Открытых соревнований «Будущее зависит для тебя» - занятие по изготовлению и росписи керамических изделий. Мастер-класс прошел при участии Приморского регионального отделения компании «МегаФон».

Более 10 лет «Благое дело» помогает детям и молодым людям с особенностями развития осваивать различные виды творчества. Художники, дизайнеры и керамисты Владивостока занимаются с ребятами изготовлением и росписью игрушек, сувениров, изделий из глины. С 2014 года компания «МегаФон» поддерживает добровольческий проект, выделяя средства на покупку материалов и оборудования. Недавно организация в очередной раз получила средства для реализации проекта «Творчество – неограниченные возможности». На них будут закуплены кисти, краски, глазури, ангобы для проведения уроков арт-терапии.





Международный день благотворительности волонтеры «Благого дела» провели в парке «Изумрудная долина», куда пригласили воспитанников детского дома г. Уссурийска. Мальчишки приняли участие в мастер-классе по изготовлению керамической посуды в технике отминки гипсовой формы, а девочки расписывали сувенирные изделия.













«Мы стремимся к всестороннему развитию ребят, – говорит Игорь Жовниренко, директор детского дома г. Уссурийска. – Весной этого года футбольная команда наших «малышей» прославилась на всю страну, выиграв Открытые соревнования по футболу «Будущее завит от тебя», которые проводит компания «МегаФон», и сейчас мы собираемся в призовую поездку в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал». Но, оказывается, наши футболисты – и девочки, и мальчики - еще и талантливые художники! Удивительно, с какой тщательностью они изготавливали керамику, и какие прекрасные работы у них получились!»

Кроме того, ребята приняли участие в квесте, организованном компанией «МегаФон», во время которого смогли продемонстрировать знание истории родного города, развить навыки навигации в интернете и использования обучающих программ.

«У компании «МегаФон» немало социальных инициатив, -- говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Открытые соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя» - один из наиболее ярких и значимых проектов; также мы всегда рады поддержать волонтеров «Благого дела» в социальной адаптации молодых людей с особенностями развития. Символично, что в Международный день благотворительности мы собрали всех их на одной площадке. И, конечно, отдельное спасибо – администрации парка «Изумрудная долина», которая помогает нам в реализации наших социальных проектов».

«Наш проект – добровольческий, все занятия проводятся на безвозмездной основе, поэтому сложно переоценить поддержку журналистов, волонтеров, администрации Приморского краевого художественного колледжа и компании «МегаФон», – говорит директор АНО «Благое дело» художник Геннадий Антропов. – Такие уроки очень важны для особенных детей, они помогают повысить личную самооценку, пережить позитивные эмоции, недоступные в обычной жизни. А для здоровых – это всегда возможность раскрыть собственные таланты, познать радость творчества, посмотреть иначе на мир и привычные вещи. Работы, которые сегодня сделали воспитанники Уссурийского детского дома, - яркие и интересные. Раскрашенные сувениры ребята сразу забрали с собой, а изделия из глины мы увезли в нашу мастерскую во Владивосток – после обжига и покрытия глазурью мы вернем их авторам уже полноценными керамическими изделиями».