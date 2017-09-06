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Резидент Свободного порта Владивосток помогает Хасанскому району
Компания "Тихоокеанский балкерный терминал" оказывает помощь администрации района в восстановлении разрушенного стихией моста (фоторепортаж)
Резидент Свободного порта Владивосток компания "Тихоокеанский балкерный терминал" оказывает помощь администрации Хасанского района в восстановлении моста в селе Филипповка, ранее соединявшего две части села и сильно поврежденного 7 наводнением. Сейчас на месте аварийной конструкции специалисты возводят новый самонесущий мост, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Старое мостовое сооружение было спроектировано без учета разлива реки и имело всего шестиметровую длину пролета. На его месте планируют возвести самонесущий мост уже с 32-метровой длиной пролета. В результате у реки не будет поперечного сопротивления, и русло не забьется.
— На той, "оторванной" стороне находятся 18 домов, в них живут люди, которым необходимо ездить за продуктами, медикаментами, получать скорую медицинскую помощь и так далее. Пока что без моста это невозможно, — отметил глава Барабашского сельского поселения Хасанского района Валерий Колесников.
— Добираться из одной части села в другую было не проблематично — это было невозможно. Когда нормальная погода, речка маленькая, даже до колена не достает. Но после небольшого получасового дождя ее уже не перейти. Моя беременная подруга живет в "оторванной" части. Мы 3 дня не могли добраться или дозвониться до нее. Переживали, но все обошлось. К тому же сейчас начался учебный год, и детям нужно ходить в школу. К "оторванной" части села автобус не подъезжает, поэтому школьникам приходится пробираться по развалинам на месте старого моста, чтобы уехать на занятия, — рассказала жительница села Филипповка Нестан Панасюк.
На объекте уже неделю ведутся подготовительные работы: расчищаются и освобождаются от завалов русло реки. На данный момент на объекте задействовано восемь единиц техники и 20 человек. Как рассказал технический директор "Тихоокеанского балкерного терминала" Сергей Кожевников, работы продлятся до конца сентября, а уже в первой декаде октября сооружение введут в эксплуатацию.
Напомним, что резидент Свободного порта Владивосток компания "Тихоокеанский балкерный терминал" принимает активное участие в развитии социальной инфраструктуры Хасанского района Приморья в рамках трехстороннего соглашения с администрацией района и общественным движением "Народная экспертиза". К 3 млн рублей, вложенным в сантехнические и инженерные работы в здании местного детского сада и школы, компания добавила около 10 млн рублей на восстановление моста через реку Филипповка в Барабашевском сельском поселении. Кроме того, будут приведены в порядок автомобильные дороги и благоустроена железнодорожная станция "Бамбурово". Также "Тихоокеанский балкерный терминал" активно содействует развитию детского спорта в Хасанском районе. В частности, под шефством резидента СПВ находится местный детский футбольный клуб "Факел".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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