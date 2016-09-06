Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трое в люльке, не считая квартиры
Власти Приморского края, несмотря на очевидные экономические проблемы, не отказываются от помощи многодетным семьям, в частности тем, у кого родились тройни. На законодательном уровне закреплено, что они с помощью бюджета сразу могут решить один из самых острых вопросов - квартирный. Так, за время действия закона свидетельства на жилищную выплату в Приморье уже получили 49 многодетных семей.
Все это соотносится с краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».
Приморский край - один из немногих регионов страны, где в законодательстве закреплена помощь семьям, в которых родились тройняшки. В этом году жилищный вопрос решился в шести таких семьях, а расходы краевого бюджета на меру социальной поддержки составили 215,6 миллиона рублей, по словам заместителя главы региона.
Инна и Тарас ТОЛСТОУХОВЫ, счастливые родители, у которых на день города, 2 июля 2015 года, родились два сына - Лука и Лев - и лапочка-дочка Мария, не ожидали такой поддержки от государства.
«По линии мужа в роду были двойни, но когда узнала, что мы ждем тройню, для меня это было очень неожиданно, - рассказывает Инна Толстоухова. - Про квартиру не было и мысли, мы не ждали, не надеялись, что получим хоть что-то, и на государство в принципе не рассчитывали. Для нас было главным выносить и вырастить здоровых детей.
Когда деткам был месяц, я написала заявление в социальную защиту Ленинского района. После полугодового ожидания, когда мы сами уже забыли, так как надежды не было, 1 февраля мне позвонили и сказали идти получать сертификат. В реальность происходящего не особо верилось, потому что, по известным слухам, от государства добиться ничего невозможно, либо придется оббить все ноги, прежде чем хоть что-то получишь. Тем не менее мы поехали и получили сертификат на сумму 4 млн 250 тыс. рублей, стали искать квартиру. Вопреки ожиданиям, сотрудники соцзащиты с нами индивидуально работали, с удовольствием отвечали на все вопросы и подробно объясняли всевозможные нюансы. К жилью были определенные требования. Частный дом или квартира - на выбор, с жилой площадью не менее 66 квадратов, с расчетом на каждого жильца, местоположение дома или квартиры должно быть обязательно в пределах Приморского края, но в любом городе. На поиск жилья давалось полгода, хотя при оформлении дополнительных документов срок можно продлить. Мы решили уложиться во времени, во избежание неожиданных сложностей: вдруг изменятся законы?
Мы добавили небольшую сумму и выбрали трехкомнатную квартиру площадью 66,6 кв. м. по адресу: Ватутина, 10. Сейчас там еще не завершен ремонт, поэтому на ПМЖ мы пока не заехали. Переедем попозже, как раз детки подрастут».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Трое в люльке, не считая квартиры
- Стройка вопреки проблемам
- С 1 июля в Приморье для пожилых граждан начали рассчитываться компенсации за оплату капремонта
- Тройня принесла в семью приданое - дом
- Радужное новоселье
- Во Владивостоке разгар работ по благоустройству
- Владивосток остается без парка Воинской славы
Новости раздела
- Последствия тайфуна в Приморье столь тяжелы из-за хищнических рубок леса
- Пострадавшим от тайфуна в Приморье выплатят 95% денежной компенсации к пятнице
- "Дальневосточный гектар" помогут выбрать в МФЦ Приморья
- Чиновники разъяснили, какие выплаты полагаются пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" приморцам (Памятка)
- Сегодня жители и гости Владивостока смогут посетить корабли ВМС Южной Кореи
- Аварийно-спасательные работы в Приморье завершаются, но режим ЧС будет продлен
- Приморский край восстанавливают после тайфуна
- Приморцы поблагодарили курсантов
- История Уссурийска в лицах
- Памятники природы "очертят" и поставят на кадастровый учет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Want to learn a strategy and the most perfect method to earn money and to be successful in trading? Google Superior Trading System.