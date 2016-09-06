Трое в люльке, не считая квартиры

Власти Приморского края, несмотря на очевидные экономические проблемы, не отказываются от помощи многодетным семьям, в частности тем, у кого родились тройни. На законодательном уровне закреплено, что они с помощью бюджета сразу могут решить один из самых острых вопросов - квартирный. Так, за время действия закона свидетельства на жилищную выплату в Приморье уже получили 49 многодетных семей.

Все это соотносится с краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

Приморский край - один из немногих регионов страны, где в законодательстве закреплена помощь семьям, в которых родились тройняшки. В этом году жилищный вопрос решился в шести таких семьях, а расходы краевого бюджета на меру социальной поддержки составили 215,6 миллиона рублей, по словам заместителя главы региона.

Инна и Тарас ТОЛСТОУХОВЫ, счастливые родители, у которых на день города, 2 июля 2015 года, родились два сына - Лука и Лев - и лапочка-дочка Мария, не ожидали такой поддержки от государства.

«По линии мужа в роду были двойни, но когда узнала, что мы ждем тройню, для меня это было очень неожиданно, - рассказывает Инна Толстоухова. - Про квартиру не было и мысли, мы не ждали, не надеялись, что получим хоть что-то, и на государство в принципе не рассчитывали. Для нас было главным выносить и вырастить здоровых детей.

Когда деткам был месяц, я написала заявление в социальную защиту Ленинского района. После полугодового ожидания, когда мы сами уже забыли, так как надежды не было, 1 февраля мне позвонили и сказали идти получать сертификат. В реальность происходящего не особо верилось, потому что, по известным слухам, от государства добиться ничего невозможно, либо придется оббить все ноги, прежде чем хоть что-то получишь. Тем не менее мы поехали и получили сертификат на сумму 4 млн 250 тыс. рублей, стали искать квартиру. Вопреки ожиданиям, сотрудники соцзащиты с нами индивидуально работали, с удовольствием отвечали на все вопросы и подробно объясняли всевозможные нюансы. К жилью были определенные требования. Частный дом или квартира - на выбор, с жилой площадью не менее 66 квадратов, с расчетом на каждого жильца, местоположение дома или квартиры должно быть обязательно в пределах Приморского края, но в любом городе. На поиск жилья давалось полгода, хотя при оформлении дополнительных документов срок можно продлить. Мы решили уложиться во времени, во избежание неожиданных сложностей: вдруг изменятся законы?

Мы добавили небольшую сумму и выбрали трехкомнатную квартиру площадью 66,6 кв. м. по адресу: Ватутина, 10. Сейчас там еще не завершен ремонт, поэтому на ПМЖ мы пока не заехали. Переедем попозже, как раз детки подрастут».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.