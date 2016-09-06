Стройка вопреки проблемам

На сегодняшний день в Приморье предоставлено уже 1944 земельных участков из включенных в реестр 2252 многодетным семьям . Программа «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» активно работает и набирает обороты. Правда, собственно со строительством домов на выданных участках, пока не все так радужно. Что и понятно - строительство инфраструктуры в нынешних экономических реалиях явно затягивается. Да и само возведение частного дома ныне по силах далеко не каждой семье.

Тем не менее, реализация этого направления краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» не стоит на месте. Так называемый «частный сектор» в крае развивается достаточно активно. Но, увы, и здесь не без проблем.

Количество многодетных семей в Приморском крае растет и подача заявлений на предоставление земли по ИЖС с годами увеличивается. На 26 августа потребность в земельных участках многодетных семей равна 1137 участкам. о благо продолжения построения коммуникаций, город проводит открытые аукционы по выполнению строительно-монтажных работ. Также заключаются муниципальные контракты с подрядными организациями по строительству дорожной инфраструктуры к земельным участкам, по которым разработана и утверждена документация по планировке территорий.

Ирина МЕДВЕДЕВА, председатель Приморской региональной общественной организации «Совета многодетных родителей», общественный советник губернатора Приморского края:

- По Приморскому краю есть муниципалитеты, которые полностью закрыли очередь, по Владивостоку закрыто более 50% запросов на участки, это неплохой результат. Начато строительство инфраструктуры в городе Уссурийске, как дорожного полотна, так электрических сетей. Очень хорошо справляется с дорожными работами Чугуевка, почти ко всем участкам подведены дороги в Арсеньеве, в части массивов Партизанского района. А вот в Находке строительство дорог раньше 2018 года не ожидается.

Семья ТЮТЮННИК построила дом и уже около года живет в нем. Участок небольшой, и они сами проложили дорогу к своему дому, пробурили скважину, а электричество пока подключено по временной схеме. Это район улицы Ломаной. Также у нас имеется два построенных дома в районе садоводческого товарищества Лиман , Куда люди заехали на постоянное место жительства уже этим летом. Там же есть еще два участка, где строительство дома подходит к концу. Так же продолжается стройка домов на участках по улице Ломаной. Есть у нас участки, которые приступили к разработке проекта по строительству. Например, имеется участок по улице 1-я Шоссейная, который является одним из первых выданных. Эта семья ДАВЫДОВЫХ самостоятельно занялась улучшением жилищных условий: отсыпала дорогу, провела электричество, но в дальнейшем появились сложности с проведением воды на участок.

У местных властей есть программы по строительству инфраструктуры, действия которых, к сожалению движется очень медленно. Я как общественный советник губернатора и как председатель совета многодетных родителей, могу сказать, что на текущий год первоначально было намечено к строительству дорожной сети шести массивов, по факту уже начато строительство по улице Курильской, участки на ней выданы в 2013 году. В этом же году по плану должна была быть построена дорога на участки по улице Ломаной, где участки были выданы также в начале 2013 года. Но, к сожалению, с началом проекта что-то не вышло и строительство дорог там так и не было начато. Также, заканчивается строительство дорог в районе садоводческого товарищества Лиманова. По существующим проектам, должно было начаться строительство дороги в районе бухты Лазурном, это самый большой массив на сегодня, где выдано порядка 400 участков. Но на сегодняшний день, опять таки, строительство еще не начато. То есть по факту мы можем говорить о том, что строительство подъездных путей ведется на улице Курильская 60, там 28 участков и вероятнее всего будет закончено строительство подъездных путей в районе садоводческого товарищества Лиман , где выдан 31 участок. Отдельное поручение Президента РФ по улице Анучинской, где выдано 19 участков вероятно выполнено не будет Может быть начнут подготовительные работы в районе бухты Лазурной. Программа действительно работает, хотелось бы чтобы действия по строительству инфраструктуры проходили оперативнее. Естественно, что все действия упираются в финансирование, проектирование, экспертизу, и так далее. По большому счету понятно, что организация требует как финансовых так и временных затрат, но тем не менее хотелось бы, чтобы временные промежутки между выдачей участков и строительством инфраструктуры к ним , были менее длинными.

Мой участок находится на улице 50 лет Октября, это практически граница с Артемом, поселок Трудовое, район Плодово-Ягоднового поселка. Получила я участок по итогам самой большой жеребьевки, которая проведена была 26 декабря 2014 года, но в постановлении администрации стоит дата от января 2015 года. Потому что сначала проводится жеребьевка, по которой участники программы разыгрывают участки , а потом администрация готовит постановление по итогам этой жеребьевки.

Размер моего участка составляет 10 соток, и к сожалению построить дом на нем пока не предоставляется возможным , потому что полностью отсутствуют подъездные пути к участку. И пока там нет возможности проехать даже строительной технике. Автобусы ходят до плодово-ягодной, улица идет только привязкой к адресу моего участка. И от последнего дома улицы плодово-ягодной до моего участка нужно идти порядка 3 километров. Так как к нашему участку нет никакой дороги, электричества и водоснабжения также не проведено. И когда появится хотя бы дорога - сказать тяжело. На сегодняшний день в планах города по инфраструктуре улица 50 лет Октября не звучит.

Несмотря на обещание властей, когда совет многодетных родителей проводил митинг по проблеме строительства инфраструктуры на участках, о том, что к земельным участкам, выданным до 1 января 2015 года, в течении 2016 года будут подведены подъездные пути, ситуация не изменилась. Даже публичное выступление чиновников пока не гарантировало выполнения этих обещаний... Но надежда остается.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Стройка на участке, выданном многодетной семье, явление пока редкое, но от этого вдвойне радостное.